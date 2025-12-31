Base do Bahia bate recorde de títulos em 2025; veja todos

Todos já sabem que o time profissional do Bahia está em constante evolução depois da chegada do Grupo City, mas poucos olhares ainda se voltam para as categorias de base do clube, que tenta se reafirmar como um celeiro de craques e nesta temporada atingiu o recorde de títulos conquistados em um único ano, com 28 ao todo.

O grande destaque vai para o time sub-9 do Bahia, que foi campeão das oito competições que disputou em 2025.

Confira abaixo todos os títulos da base do Bahia em 2025:

Sub-20

Campeão Baiano Sub-20;

Sub-17

Campeão Baiano Sub-17;

Sub-16

Campeão da Copa Integração Sub-16;

Sub-15

Campeão da Copa SP-Nordeste Sub-15;

Sub-14

Campeão da Copa Independência Sub-14;

Campeão da Copa Amadeu Sub-14;

Sub-13

Campeão da Copa Carlos Amadeu Sub-13;

Campeão da Aldeia Cup Sub-13;

Campeão do Campeonato Baiano de Futsal Sub-13;

Campeão da ⁠Canarinho Sub-13;

Sub-12

Campeão da Copa Independência Sub-12;

Campeão da Copa das Favelas Sub-12;

Sub-11

Campeão da Copa Talentos Sub-11;

Campeão da Palestra Cup Sub-11;

Campeão da Copa São Sebastiense de Futsal Sub-11;

Campeão do ⁠Campeonato Baiano de Futsal Sub-11;

Sub-10

Campeão da Danicup Sub-10;

Campeão da Palestra Cup Sub-10;

Campeão da Taça Redegol Aracaju Sub-10;

Campeão da Taça Pivetes de Aço Futsal Sub-10;

Sub-9

Campeão da Palestra Cup Sub-9;

Campeão da Copa Talentos Sub-9;

Campeão da Taça Aracaju de Futsal Sub-9;

Campeão da ⁠Copa Catalizador de Futsal Sub-9;

Campeão da Danicup Sub-9;

Campeão da Taça Redegol Aracaju Sub-9;

Campeão da Taça Pivetes de Aço Futsal Sub-9;

Campeão da Copa Talentos em Quadra Sub-9.

Atletas da base do Bahia em treino preparatório para Copinha (Foto: Rafael Rodrigues/ECB Instagram)

Bahia em busca do título inédito

A próxima chance da base do Bahia levantar mais um troféu será a partir do dia 3 de janeiro, quando a equipe estreia na Copinha, contra a Inter de Limeira, em busca do título inédito da competição. Vale lembrar que o Tricolor fez sua melhor campanha em 2011, quando perdeu na final para o Flamengo, por 2 a 1.