Retrospectiva 2025: Botafogo deixa ano com lições importantes

Chegou ao fim o conturbado 2025 do Botafogo, abaixo das expectativas criadas após um temporada de grandes conquistas, mas com lições que podem fazer a SAF voltar aos trilhos esportivamente. Apesar de campanhas frustrantes, ficou a força para planejar o 2026 de olho em uma retomada.

O Lance! faz uma retrospectiva de como foi a temporada do Botafogo, que teve grandes mudanças no elenco, chegadas importantes e alguns problemas nos bastidores.

"Só em abril"

O Botafogo entrou em 2025 ainda de ressaca após os títulos da Libertadores e do Brasileirão no ano anterior, com a expectativa de mais uma temporada de muito brilho. No entanto, os primeiros grandes problemas apareceram logo na virada, com a saída do técnico Artur Jorge para o futebol catari, de Luiz Henrique para a Rússia e Thiago Almada para a França. Três pilares se foram.

Sem pressa, John Textor afirmou que pouco se preocupava com o planejamento do clube, pois as competições mais importantes — Brasileirão e Libertadores — se iniciariam em abril. Sem dois craques e com técnicos interinos — Carlos Leiria e Cláudio Caçapa —, o Botafogo fez sua pior campanha da história no Estadual com o nono lugar, perdeu para o Flamengo na Supercopa e para o Racing na Recopa. Dois meses e dois troféus perdidos.

Em março, Renato Paiva assumiu o comando da equipe em negociação que causou surpresa. O português, então ex-Bahia, enfrentou dificuldades principalmente fora de casa e viu a campanha na Libertadores deixar a desejar, com a vaga em segundo sendo garantida somente na última rodada, isso já no fim de maio.

Renato Paiva foi demitido por John Textor após o Mudial (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo choca o mundo nos Estados Unidos

Em junho, o Glorioso disputou a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e deu mais uma demonstração de sua grandeza ao vencer o PSG por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, e deixar o Atlético de Madrid pelo caminho na fase de grupos. Paiva, ali, parecia ter conquistado todo o carinho de John Textor. Mas só parecia.

Nas oitavas de final, o Botafogo reencontrou o Palmeiras, de quem foi algoz um ano antes com decisões pelo Brasileirão e no mata-mata da Libertadores. Na Filadélfia, no entanto, o Alvinegro foi muito mal em campo, jogou de maneira extremamente defensiva e perdeu por 1 a 0, se despedindo da competição. A postura do time irritou Textor, que optou por rescindir com o português.

Jogadores do Botafogo celebram vitória contra o PSG (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Disputa judicial e técnico iniciante

Já no início do segundo semestre, a SAF se viu ameaçada com um movimento encabeçado por outros acionistas da Eagle Football, empresa dona de 90% das ações, contra a permanência de John Textor sob acusações de má gestão e movimentações suspeitas. As partes passaram a travar batalha nos bastidores e isso levantou dúvidas quanto à continuidade do projeto, já que o fundo Ares, credor da Eagle, alegava ter o Botafogo como garantia após empréstimos feitos.

Em campo, mais baixas para o time que passaria por troca no comando. Negociados com o futebol do exterior, John, Jair e Igor Jesus, para o Nottingham Forest, e Gregogre para o Al-Rayyan, time de Artur Jorge, o Botafogo perdeu quatro titulares incontestáveis. Chegaram reposições, mas nada — ainda — à altura: O goleiro Neto, o zagueiro Kaio Pantaleão, o volante Danilo, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Jordan Barrera, Arthur Cabral e Tucu Correa. Recomeço.

Igor Jesus recebeu homenagem do Botafogo em sua despedida (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Então surgiu um jovem técnico com sobrenome famoso: Davide Ancelotti, filho do italiano Carlo Ancelotti, comandante da Seleção Brasileira. O europeu pouco teve tempo para adaptação e amargou a eliminação precoce, ainda nas oitavas de final da Libertadores, para a LDU após dois jogos ruins. Pressão logo no primeiro trabalho.

A campanha nos pontos corridos não fugiu de como terminou. Sempre na zona de classificação para a Libertadores, alternando vaga direta ou para as fases preliminares — como aconteceu, para enfrentar o Nacional de Potosí, da Bolívia. A maior reclamação foi em cima de um time frágil defensivamente e com poucas ideias.

Já distante do título, ficou a esperança na Copa do Brasil. O Glorioso enfrentou o Vasco nas quartas de final do torneio mata-mata e, novamente, não fez boas exibições. Foram dois empates por 1 a 1, sendo o segundo dentro do Nilton Santos e passando sufoco no fim. Nos pênaltis, o Cruz-Maltino avançou e foi até a final, perdendo para o Corinthians no Maracanã.

Davide Ancelotti deixou o Botafogo após o Brasileirão (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)

Reviravolta e nova troca no comando do Botafogo

Ao fim do ano, tendo confirmado a sexta colocação no Brasileirão, Botafogo e Davide Ancelotti caminharam por uma permanência do trabalho. No entanto, a diretoria alvinegra desejava a saída do preparador Luca Guerra e isso não foi aceito por Davide, que indicou a saída. O clube não se opôs e foi ao mercado.

O Botafogo entrará em 2026 sob o comando do argentino Martín Anselmi, ex-Porto, de Portugal, que assinou até o fim de 2027. Ele já participa do planejamento de contratações.