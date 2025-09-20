menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Portuguesa é campeã da Copa Rio, mas America garante vaga em competição nacional

Equipe da Ilha do Governador venceu a partida por 2 a 0 neste sábado (20)

Portuguesa Copa Rio 2026
imagem cameraPortuguesa é campeã da Copa Rio de 2026 (Foto: Divulgação: Ferj)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024Pedro Cobalea Neves
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 20/09/2025
22:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Portuguesa-RJ se consagrou campeã da Copa Rio ao vencer o o America-RJ pelo placar de 2 a 0. A equipe da Ilha do Governardo perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas conseguiu reverter a situação no jogando em casa com um gol nos acréscimos.

Com o título, a equipe da Portuguesa optou por fazer parte da Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, enquanto o America fica com a vaga na Copa do Brasil.

A conquista foi celebrada pelos torcedores da Portuguesa, que encheram o Estádio Luso-Brasileiro e invadiram o gramado para comemorar ao lado dos jogadores. A festa também teve um toque de provocação. Após a derrota no jogo de ida, torcedores do America entoaram o grito: "é pizza, Portuguesa é pizza". Em resposta, a torcida tricolor levou caixas de pizza ao campo neste sábado para celebrar a virada da equipe.

Jogador da Portuguesa - Copa Rio 20
Jogador da Portuguesa provaca adversário com pizza (Foto: Reprodução/Instagram)

Embora tenha ficado com o vice-campeonato, o America obteve seu melhor resultado sob a presidência de Romário. Depois de 15 anos competindo exclusivamente em torneios estaduais.

