Portuguesa é campeã da Copa Rio, mas America garante vaga em competição nacional
Equipe da Ilha do Governador venceu a partida por 2 a 0 neste sábado (20)
O Portuguesa-RJ se consagrou campeã da Copa Rio ao vencer o o America-RJ pelo placar de 2 a 0. A equipe da Ilha do Governardo perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas conseguiu reverter a situação no jogando em casa com um gol nos acréscimos.
➡️ Seleção Brasileira define jogos de clubes de Brasil e Europa para observação
Com o título, a equipe da Portuguesa optou por fazer parte da Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, enquanto o America fica com a vaga na Copa do Brasil.
A conquista foi celebrada pelos torcedores da Portuguesa, que encheram o Estádio Luso-Brasileiro e invadiram o gramado para comemorar ao lado dos jogadores. A festa também teve um toque de provocação. Após a derrota no jogo de ida, torcedores do America entoaram o grito: "é pizza, Portuguesa é pizza". Em resposta, a torcida tricolor levou caixas de pizza ao campo neste sábado para celebrar a virada da equipe.
Embora tenha ficado com o vice-campeonato, o America obteve seu melhor resultado sob a presidência de Romário. Depois de 15 anos competindo exclusivamente em torneios estaduais.
