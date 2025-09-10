Cristiano Ronaldo recebeu, da Liga Portuguesa, o prêmio de "Melhor de Sempre" da história do futebol, nesta quarta-feira (10). Apesar da ausência na premiação, realizada no Porto, o astro deixou uma mensagem pela premiação. Veja o vídeo abaixo.

— Quero agradecer a Liga (Portuguesa) por este prêmio, como o Melhor Jogador de Sempre. Para mim, como devem calcular é um orgulho enorme ganhar algo pelo meu país. Antes de mais, agradecer aos meus companheiros que me ajudaram na minha carreira a conquistar este troféu maravilhoso e agradecer os treinadores também, todos aqueles que me ajudaram nesta caminhada para ser cada vez melhor, por isso, muito obrigado a todos e disfrutem — afirmou Cristiano Ronaldo no discurso.

➡️ Cristiano Ronaldo iguala recorde mundial em jogos de Eliminatórias

Cristiano Ronaldo em busca de marca histórica

Aos 40 anos e jogador do Al Nassr, Cristiano Ronaldo vive a expectativa de se tornar o maior artilheiro isolado em Eliminatórias. O camisa sete precisa balançar as redes apenas mais uma vez e terá quatro oportunidades entre outubro e novembro para reinar no topo dos maiores artilheiros em Eliminatórias.

Uma das principais ameaças do português, Lionel Messi possui 36 gols marcados em Eliminatórias, mas não estará em campo no duelo entre Equador e Argentina. O camisa 10 não deve voltar a vestir a camisa da Albiceleste em Qualificatórias da Copa do Mundo após balançar as redes duas vezes contra a Venezuela, na quinta-feira (4).

Com contrato com o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo segue perseguindo a marca do milésimo gol na carreira. O atacante precisa balançar as redes mais 57 vezes para atingir a histórica marca no futebol e se colocar entre os imortais do esporte.

Cristiano Ronaldo em ação em duelo entre Hungria e Portugal, pelas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Veja lista de artilheiros em Eliminatórias atualizada com gol de Cristiano Ronaldo:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal) e Carlos Ruiz (Guatemala) - 39 gols 3- Lionel Messi (Argentina) - 36 gols 4- Ali Daei (Irã) - 35 gols 5- Lewandowski (Polônia) - 31 gols

