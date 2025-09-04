Al-Ittihad fecha acordo por promessa portuguesa em transação milionária
Roger Fernandes, ponta do Braga, reforçará equipe saudita na temporada
O Al-Ittihad está próximo de anunciar a contratação de uma grande promessa portuguesa. O nome da vez é Roger Fernandes, ponta do Braga, que custará um total de 34,5 milhões de euros (R$ 241,8 milhões na cotação atual) ao clube saudita, segundo o jornalista Bruno Andrade. Ele é considerado uma das grandes joias de Portugal.
A negociação entre Al-Ittihad e Braga envolverá uma taxa fixa de 32 milhões de euros (R$ 203,7 milhões) e outros 2,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões) em bônus e variáveis por metas a serem alcançadas por Roger Fernandes. Dessa forma, a joia portuguesa, de apenas 19 anos, se tornou a maior venda da história do clube, ultrapassando o atacante Vitinha, quando se transferiu para o Olympique de Marselha.
Roger Fernandes integrará o Al-Ittihad de Laurent Blanc como um atleta sub-21, o que traz a possibilidade de aumentar o limite de estrangeiros inscritos no Campeonato Saudita. Além dos oito de qualquer idade já permitidos, a Saudi Pro League criou uma regra na última temporada para adicionar outros dois estrengeiros abaixo dos 21 anos. Neste momento, o Ittihad conta com o goleiro Rajkovic, os defensores Danilo Pereira e Mario Mitaj, o meia Houssem Aouar e os atacantes Karim Benzema, Moussa Diaby e Steven Bergwijn. Fabinho e Kanté estariam fora do planos, segundo diversos veículos de imprensa.
Números de Roger Fernandes
Aos 19 anos, Roger Fernandes se tornou peça importante no Braga e foi titular durante toda a temporada 2024/25, totalizando 48 partidas. O ponta português marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências no último ano e se destacou à ponto de ser convocado para a seleção sub-21 de Portugal, uma das grandes potências em formação atletas. Agora Roger seguirá sua carreira no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
