Relembre as lesões que mais atrapalharam o Palmeiras em 2025

Último dia de dezembro e a temporada do Palmeiras vai ficando para trás. Com momentos de altos e baixos durante o ano todo, a equipe comandada por Abel Ferreira terminou 2025 em baixa, com três títulos batendo na trave, ano de maior investimento em contratações e, pela primeira vez, nenhuma taça levantada sob o comando do treinador.

Além dos deslizes em finais e jogos importantes que colocaram os títulos a perder, alguns jogadores importantes do elenco palmeirense também sofreram com lesões no decorrer da temporada. Alguns deles, com situações mais complexas com direito a muitos meses de recuperação, como Paulinho, Mauricio e Lucas Evangelista, que passaram por cirurgia, por exemplo. Weverton e Murilo também se machucaram no decorrer dos campeonatos.

Mauricio e a lesão durante o Estadual

O meio-campista iniciou 2025 como uma das principais apostas do elenco alviverde. Com boas apresentações no Campeonato Paulista, Mauricio já havia balançado as redes cinco vezes em oito jogos, era artilheiro, mas sofreu uma luxação no ombro direito, em fevereiro, contra o São Paulo, que o tirou de campo para realizar uma cirurgia. Após dois meses, o jogador retornou após um processo de reabilitação da lesão, mas não conseguiu terminar o ano da forma como começou.

Paulinho e a nova cirurgia na perna direita

O camisa 10 do Verdão sabia que passaria por uma nova cirurgia na perna, mas também tinha o desejo de disputar o Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano. E assim fez. Apesar das fortes dores e de não conseguir jogar por mais de 30 minutos, Paulinho foi peça essencial do Palmeiras no torneio internacional, marcando inclusive o gol na vitória sobre o Botafogo que garantiu a vaga nas quartas de final. Em julho passou por uma segunda cirurgia na tíbia para corrigir uma fratura por estresse.

Agora, Paulinho está em fase final de recuperação e se prepara para retornar aos gramados, mas ainda não nas primeiras semanas de 2026. Segundo o médico do Palmeiras, o dr. Pedro Pontin, o atacante sofreu uma das lesões mais chatas e raras que acontecem no futebol.

Paulinho comemora gol contra o Botafogo (Foto: Divulgação/ Palmeiras)

Lucas Evangelista e a lesão muscular no auge da carreira

O camisa 30 chegou no início da temporada e foi conquistando seu espaço aos poucos. Quando se tornou titular absoluto no meio-campo, com boas apresentações e sendo uma das principais peças de Abel Ferreira naquele momento da temporada, acabou se machucando no final de setembro, no gramado da Arena Fonte Nova, que não apresentava boas condições.

Lucas Evangelista rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita e perdeu o restante da temporada. A tendência é que o jogador retorne nas primeiras semanas de 2026, mas ainda sem data certa e prevista, já que o departamento médico do Palmeiras não divulga prazos.

Outras lesões

Em 2025, outros jogadores tiveram passagens pelo departamento médico do Palmeiras e acabaram desfalcando o time em algumas oportunidades. Alguns nomes se machucaram duas vezes, como Felipe Anderson, Gustavo Gómez, Murilo, Aníbal Moreno, Piquerez, Raphael Veiga, Khellven e Marcos Rocha. Enquanto o goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita na reta final da temporada e ficou fora de jogos decisivos do Verdão.

