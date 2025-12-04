Próximo do Z4, Ceará depende dos próprios esforços para não cair

O Ceará foi superado pelo Flamengo por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (3), no Maracanã, valendo pela 37ª rodada do Brasileirão. Mesmo com a derrota, o clube depende apenas de si para não ser rebaixado.

Uma vitória garantiria a permanência, mas do outro lado o Rubro-Negro entrou em campo buscando o título brasileiro. Samuel Lino marcou o único gol do jogo, que foi dominado pelos mandantes. O Alvinegro chegou a aumentar a pressão nos últimos minutos, sem sucesso.

Com isso, o Ceará estacionou em 43 pontos, ocupando o 15º lugar. São quatro partidas sem vencer: derrotas para Internacional e Mirassol, empate contra o Cruzeiro e o revés da noite passada. O último jogo do ano será diante do Palmeiras, na Arena Castelão.

Partida entre Flamengo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Um triunfo simples já assegura a permanência do Vovô. Em caso de empate ou derrota, será preciso torcer contra os rivais na briga. Santos (44 pontos), Fortaleza (43 e saldo inferior), Vitória (42) e Internacional (41) continuam lutando para fugir da Série B. Confira os jogos das equipes na última rodada:

Santos x Cruzeiro

Botafogo x Fortaleza

Vitória x São Paulo

Internacional x RB Bragantino

➡️ Próximos jogos do Ceará: datas, horários e calendário

Próximo jogo do Ceará

O último jogo do Ceará em 2025 será contra o Palmeiras, no domingo (7), na Arena Castelão. A bola rola às 16h (de Brasília).

O Vovô possui 43 pontos na tabela do torneio. O Vitória, que abre o Z4, tem 42. Um triunfo simples diante do Alviverde garante a permanência do Ceará.