O técnico Mano Menezes deixou o futuro em aberto no Grêmio para a próxima temporada. O comandante defendeu o trabalho da comissão, mas disse que a decisão de renovar é da nova diretoria.

A declaração do treinador aconteceu após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense na terça-feira (2), na Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. Com 46 pontos, a equipe gaúcha ocupa o 11º lugar, a quatro pontos do oitavo São Paulo, e não tem mais chance de se classificar para a pré-Libertadores, em caso de G-8.

- Isso não vai partir do treinador, vai partir da direção. Vou trabalhar para o último jogo e entregar o melhor até a última rodada. Acho sempre bom para trabalhos ter continuidade, porque o que passamos nessa primeira parte é muito revelador para evoluir. Não estou falando isso para defender meu trabalho, quem vai avaliar são as pessoas que têm que avaliar - afirmou, em entrevista coletiva.

O Tricolor vive uma troca de bastão na diretoria e só vai iniciar o planejamento a partir da próxima semana. O novo mandatário, Odorico Roman, assume na segunda-feira (8) na vaga de Alberto Guerra.

No departamento de futebol, contudo, o executivo já está definido pela diretoria: Paulo Pelaipe, que deixou o Cruzeiro na segunda-feira (1). O presidente e o dirigente já têm trocado impressões nos últimos dias sobre o treinador e o elenco.

Em campo, o Grêmio se despede do Brasileirão contra o rebaixado e lanterna Sport no domingo, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela última partida.

Lideranças do Grêmio apoiam Mano Menezes

Tiago Volpi

- Eu acho que o Mano (Menezes) tem total apoio de todos os jogadores do elenco. Se for fazer uma análise do que foi o segundo turno e do momento em que ele pegou o time, tivemos jogos contra grandes equipes em que fomos muito bem. Toda essa situação de 'fica ou não fica' também gera desconforto, até porque ele é um profissional que tem muita história, inclusive uma história muito bonita dentro do Grêmio - afirmou o goleiro após a derrota para o Fluminense.

Marcos Rocha

- Acho que seria muito ruim para o Grêmio começar o ano sem um treinador definido. A gente espera que ele fique. Infelizmente, ele não teve opção, teve que remontar um elenco dentro de um momento difícil, com muitas lesões. O Mano é um cara que está nos ajudando, vem tirando o que ele tem para tirar desse elenco. Não podemos cobrar muito dele também. E, com o que ele teve, conseguiu o objetivo que era não brigar para não cair - completou o lateral.

Mano Menezes no Grêmio

Contratado em abril para substituir Gustavo Quinteros, Mano Menezes voltou ao Grêmio após 20 anos. Antes, ele estava no Fluminense e foi demitido no final de março.

No retorno, o treinador tem 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas em 38 jogos, com aproveitamento de 44,7%. Nas competições, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o CSA e no playoff da Sul-Americana para o Alianza Lima-PER, além de ocupar a segunda parte da tabela na Série A.

Essa é a segunda passagem de Mano Menezes como treinador do Grêmio. Até 2007, esteve à frente do Imortal em 169 partidas, com 89 vitórias, 35 empates e 45 derrotas, aproveitamento de 59,5%. Ele foi bicampeão estadual, campeão da Série B do Brasileiro e vice-campeão da Libertadores.