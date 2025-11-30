'Eu acredito!', diz Abel Braga, novo técnico do Internacional

Abel Braga está em Porto Alegre desde às 12h30min (de Brasília) deste domingo (30). Aposentado desde 2022 até a tarde do sábado (29), o técnico aceitou o desafio de assumir o Internacional para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ao desembarcar no aeroporto Salgado Filho para a sua oitava passagem pelo Colorado. Enquanto atendia torcedores para fotos e autógrafos revelou: "Eu acredito! Por isso que eu vim".

Em uma espécie de looping, Abel Braga, que foi o primeiro técnico da gestão Alessandro Barcellos – fechando o Brasileirão de 2020, já em 2021 –, está de volta para tentar impedir o rebaixamento do Alvirrubro no Brasileirão de 2025. O técnico chegou por volta das 12h30min e rapidamente quebrou o protocolo.

O treinador saiu da área onde estava a van que o levaria ao Beira-Rio e foi em direção à torcida e à imprensa. Começou a distribuir autógrafos e selfies enquanto falava, improvisadamente, com os repórteres que estavam no local.

– Abel, só o Inter para fazer isso com você? – questionou um jornalista.

– Só o Inter! Eu estava em casa, tranquilo, ontem [sábado], quando o D'Ale (Andrés D'Alessandro, diretor esportivo do Inter] ligou. Agora, estou aqui – respondeu.

– Abel, você acredita que pode ajudar a salvar o Inter?

– Eu acredito! Por isso eu vim!

Acerto é por dois jogos

No sábado, o jornalista André Rizek revelou na SporTV que Abel acertou com o Inter por apenas dois jogos – contra o São Paulo, quarta (3), na Vila Belmiro, e Bragantino, domingo (7), no Beira-Rio. No desembarque, Abel repetiu a informação e acrescentou:

– Simplesmente, em 2022, parei. Não vou continuar janeiro como treinador. Meu sentimento é uma determinação, não deixar eles ficarem em falta. Foi uma convocação.

Com ele, retorna ao clube o professor Elio Carravetta, também dispensado pela gestão Barcellos em janeiro de 2021. Ele assumirá a preparação física. Procurado pelo Lance!, Carravetta respondeu se continuaria em 2026:

– Venho para uma única semana e um grande desafio!