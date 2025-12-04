Primeira camisa do Grêmio; relembre o uniforme

A adoção do tricolor com azul, preto e branco se deu para diferenciar o clube e reforçar sua identidade.

O uniforme simples refletia a influência de clubes europeus e a história do futebol brasileiro inicial.

A primeira camisa do Grêmio, usada em 1903, era inteiramente azul-marinho, sem listras ou escudo.

Ver Resumo da matéria por IA

O uniforme do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense guarda uma das histórias mais tradicionais entre os clubes brasileiros. Fundado em 1903, em Porto Alegre, o clube começou sua trajetória com uma camisa muito diferente daquela que se tornaria uma das mais icônicas do continente. Antes das listras azul, preto e branco que virariam sinônimo de raça, competitividade e conquistas internacionais, o Grêmio entrou em campo com um uniforme simples: camisa inteiramente azul-marinho e preta, calções pretos e meiões pretos. O Lance! apresenta a primeira camisa do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A simplicidade do primeiro uniforme refletia o momento do futebol brasileiro do início do século XX, ainda fortemente influenciado por clubes europeus — especialmente os alemães, por conta da comunidade imigrante que teve papel central na fundação gremista. Mais tarde, o clube adotaria o tricolor, um conjunto de cores que se tornaria marca registrada e renderia ao Grêmio um dos visuais mais reconhecíveis do país.

(Divulgação/Mantos do Futebol)

História da primeira camisa do Grêmio

A primeira camisa do Grêmio, utilizada em 1903 e nos primeiros anos do clube, era totalmente azul-marinho, sem detalhes, sem listras e sem escudo. A padronização era típica da época e representava um clube recém-formado, com recursos limitados e inspiração em times europeus que utilizavam cores sólidas.

continua após a publicidade

O azul-marinho era discreto, resistente e fácil de produzir. Foi com essa camisa que o Grêmio deu seus primeiros passos, disputou amistosos e conquistou suas primeiras vitórias no cenário local.

O primeiro escudo só viria depois; nos primeiros jogos, o time usava apenas a camisa lisa, representando a união de seus membros e a organização inicial da agremiação.

continua após a publicidade

Da camisa lisa ao surgimento do tricolor

A transformação visual do Grêmio começa poucos anos após sua fundação. O azul-marinho, embora marcante, não era suficiente para diferenciar o clube em meio às novas equipes que surgiam. Além disso, a inspiração europeia apontava para uniformes mais elaborados.

Foi então que o clube adotou:

listras verticais em azul-celeste e preto, com detalhes em branco mudança que trouxe identidade forte e única padronagem que logo destacaria o Grêmio entre os rivais gaúchos O Tricolor Gaúcho se consolidou rapidamente como símbolo da força gremista e se manteria até os dias atuais com pequenas variações de tom, largura de listras e acabamento.

Por que o Grêmio escolheu azul, preto e branco

A escolha do tricolor não foi aleatória. Existem três linhas históricas que explicam a adoção das cores:

1 . Influência europeia — especialmente de clubes alemães e uruguaios

A comunidade alemã tinha forte presença na fundação do Grêmio. Clubes europeus conhecidos utilizavam o azul e o preto, o que inspirou a combinação gremista.

1 . Representação simbólica das cores

Azul: elegância, serenidade e modernidade Preto: força, intensidade e imponência Branco: equilíbrio, pureza e contraste Juntas, as três cores criavam uma identidade distinta no futebol brasileiro.

1 . Diferenciação regional

O Internacional, rival recém-nascido na década de 1900, adotaria o vermelho. O tricolor afastava qualquer semelhança e reforçava a personalidade do Grêmio desde os primeiros clássicos.

Como era exatamente a primeira camisa azul-marinho

Embora simples, o uniforme original do Grêmio tem registros históricos claros:

camisa inteiramente azul-marinho gola redonda ou em "V" (variava conforme a confecção) tecido grosso de algodão, comum aos uniformes da época calções pretos meiões pretos ausência de numeração e escudo

Era um visual sóbrio e resistente, mas pouco marcante. A mudança para o tricolor elevaria a identidade do clube a um novo patamar.

A consolidação da camisa tricolor

A partir da década de 1910, e consolidada nos anos seguintes, a camisa tricolor se tornou símbolo do Grêmio. O clube passou a utilizar:

listras verticais azul, preto e branco

calções pretos, reforçando a identidade original

meiões pretos ou brancos, conforme a época

escudo incorporado à camisa ao longo das décadas

O uniforme tricolor evoluiu e se modernizou, mas sempre respeitando os três pilares visuais que marcam o clube há mais de 100 anos.

Na Era Olímpica, nos anos 1980, com títulos da Libertadores e do Mundial, o uniforme alçou voo internacional e se tornou parte da cultura do futebol sul-americano.

Curiosidades sobre a primeira camisa gremista

A camisa azul-marinho durou pouco, sendo substituída ainda nos anos iniciais. O tricolor foi implementado antes mesmo do clube completar uma década de existência. O branco nunca foi cor primária no uniforme, ao contrário de muitos times tradicionais. O Grêmio preserva o azul como cor principal desde 1903, embora os tons tenham variado. O modelo totalmente azul é relembrado em edições comemorativas e produtos históricos.

Lista das primeiras camisas do Grêmio