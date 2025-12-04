Primeira camisa do Grêmio; relembre o uniforme
A primeira camisa do Grêmio era azul-marinho e preta, antes das listras.
O uniforme do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense guarda uma das histórias mais tradicionais entre os clubes brasileiros. Fundado em 1903, em Porto Alegre, o clube começou sua trajetória com uma camisa muito diferente daquela que se tornaria uma das mais icônicas do continente. Antes das listras azul, preto e branco que virariam sinônimo de raça, competitividade e conquistas internacionais, o Grêmio entrou em campo com um uniforme simples: camisa inteiramente azul-marinho e preta, calções pretos e meiões pretos. O Lance! apresenta a primeira camisa do Grêmio.
A simplicidade do primeiro uniforme refletia o momento do futebol brasileiro do início do século XX, ainda fortemente influenciado por clubes europeus — especialmente os alemães, por conta da comunidade imigrante que teve papel central na fundação gremista. Mais tarde, o clube adotaria o tricolor, um conjunto de cores que se tornaria marca registrada e renderia ao Grêmio um dos visuais mais reconhecíveis do país.
História da primeira camisa do Grêmio
A primeira camisa do Grêmio, utilizada em 1903 e nos primeiros anos do clube, era totalmente azul-marinho, sem detalhes, sem listras e sem escudo. A padronização era típica da época e representava um clube recém-formado, com recursos limitados e inspiração em times europeus que utilizavam cores sólidas.
O azul-marinho era discreto, resistente e fácil de produzir. Foi com essa camisa que o Grêmio deu seus primeiros passos, disputou amistosos e conquistou suas primeiras vitórias no cenário local.
O primeiro escudo só viria depois; nos primeiros jogos, o time usava apenas a camisa lisa, representando a união de seus membros e a organização inicial da agremiação.
Da camisa lisa ao surgimento do tricolor
A transformação visual do Grêmio começa poucos anos após sua fundação. O azul-marinho, embora marcante, não era suficiente para diferenciar o clube em meio às novas equipes que surgiam. Além disso, a inspiração europeia apontava para uniformes mais elaborados.
Foi então que o clube adotou:
- listras verticais em azul-celeste e preto, com detalhes em branco
- mudança que trouxe identidade forte e única
- padronagem que logo destacaria o Grêmio entre os rivais gaúchos
- O Tricolor Gaúcho se consolidou rapidamente como símbolo da força gremista e se manteria até os dias atuais com pequenas variações de tom, largura de listras e acabamento.
Por que o Grêmio escolheu azul, preto e branco
A escolha do tricolor não foi aleatória. Existem três linhas históricas que explicam a adoção das cores:
- Influência europeia — especialmente de clubes alemães e uruguaios
A comunidade alemã tinha forte presença na fundação do Grêmio. Clubes europeus conhecidos utilizavam o azul e o preto, o que inspirou a combinação gremista.
- Representação simbólica das cores
- Azul: elegância, serenidade e modernidade
- Preto: força, intensidade e imponência
- Branco: equilíbrio, pureza e contraste
- Juntas, as três cores criavam uma identidade distinta no futebol brasileiro.
- Diferenciação regional
O Internacional, rival recém-nascido na década de 1900, adotaria o vermelho. O tricolor afastava qualquer semelhança e reforçava a personalidade do Grêmio desde os primeiros clássicos.
Como era exatamente a primeira camisa azul-marinho
Embora simples, o uniforme original do Grêmio tem registros históricos claros:
- camisa inteiramente azul-marinho
- gola redonda ou em "V" (variava conforme a confecção)
- tecido grosso de algodão, comum aos uniformes da época
- calções pretos
- meiões pretos
- ausência de numeração e escudo
Era um visual sóbrio e resistente, mas pouco marcante. A mudança para o tricolor elevaria a identidade do clube a um novo patamar.
A consolidação da camisa tricolor
A partir da década de 1910, e consolidada nos anos seguintes, a camisa tricolor se tornou símbolo do Grêmio. O clube passou a utilizar:
- listras verticais azul, preto e branco
- calções pretos, reforçando a identidade original
- meiões pretos ou brancos, conforme a época
- escudo incorporado à camisa ao longo das décadas
O uniforme tricolor evoluiu e se modernizou, mas sempre respeitando os três pilares visuais que marcam o clube há mais de 100 anos.
Na Era Olímpica, nos anos 1980, com títulos da Libertadores e do Mundial, o uniforme alçou voo internacional e se tornou parte da cultura do futebol sul-americano.
Curiosidades sobre a primeira camisa gremista
- A camisa azul-marinho durou pouco, sendo substituída ainda nos anos iniciais.
- O tricolor foi implementado antes mesmo do clube completar uma década de existência.
- O branco nunca foi cor primária no uniforme, ao contrário de muitos times tradicionais.
- O Grêmio preserva o azul como cor principal desde 1903, embora os tons tenham variado.
- O modelo totalmente azul é relembrado em edições comemorativas e produtos históricos.
Lista das primeiras camisas do Grêmio
- 1903 – primeiro uniforme: camisa totalmente azul-marinho; calção e meiões pretos.
- Década de 1910 – mudança radical: surgem as listras verticais em azul, preto e branco.
- Décadas posteriores: ajustes de tom, largura e estética, consolidando o tricolor até hoje.
- Eras especiais: versões comemorativas relembram tanto o azul-marinho quanto o tricolor clássico.
