Fortaleza sai do Z4 e depende só de si para não ser rebaixado

O Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite da última quarta-feira (3), na Arena Castelão, valendo pela 37ª rodada da Série A. Com isso, o time depende somente de seus próprios esforços para ficar na Primeira Divisão.

Pochettino abriu o placar para o Leão e Herrera ampliou. Os visitantes descontaram com André e quase empataram em cabeceio de Romero, mas o goleiro Brenno fez grande defesa e garantiu o triunfo.

O resultado positivo levou o Fortaleza aos 43 pontos, em 16º lugar. A saída do Z4, após 27 rodadas, é um reflexo do trabalho que vem sendo feito pelo técnico Martín Palermo. O último jogo será contra o Botafogo, fora de casa, no domingo (7).

Partida entre Fortaleza e Corinthians, pelo Brasileirão. O Tricolor venceu a equipe paulista por 2 a 1 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Um triunfo simples diante dos cariocas já garante o Fortaleza na Série A. Em caso de empate ou derrota, o Tricolor precisará torcer contra os rivais diretos. Confira os jogos dos outros envolvidos na luta contra o rebaixamento:

Vitória x São Paulo

Santos x Cruzeiro

Internacional x RB Bragantino

Ceará x Palmeiras

Próximo jogo do Fortaleza

A última partida do Fortaleza nesta temporada será contra o Botafogo, fora de casa, no domingo (7). O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá a situação do Leão na Série A.

Com 43 pontos na tabela, o Tricolor vem apresentando uma grande reação. São nove jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e quatro empates no recorte.