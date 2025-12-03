'O que nos resta é jogar pela honra', diz técnico do Internacional

A goleada de 3 a 0 sofrida para o São Paulo, na noite desta quarta-feira (3), abalou o otimismo de Abel Braga. Tanto que o técnico do Internacional antecipou que, para o jogo contra o Bragantino, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, "o que nos resta é jogar pela honra. Pela dignidade". Com os resultados da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado caiu para a 18ª posição e não depende mais de si para permanecer na Série A.

Na partida da Vila Belmiro, o Alvirrubro repetiu erros da temporada, com falhas na defesa – os três gols foram nas costas de zagueiros e volantes –, falta de criatividade e inoperância no ataque.

'O que nos resta é jogar pela honra'

Abelão começou a coletiva pedindo para falar sobre a fala homofóbica da entrevista de apresentação, ocorrida no domingo (30):

– Fui relatar uma brincadeira juvenil. Já me desculpei. Não deveria ter falado nada naquele momento. Eu perdi um filho com 19 anos. Quem perde um filho não é homofóbico. Quero que vocês entendam isso, tá?

Depois, pediu que não se tocasse mais no assunto. Parecendo meio perdido, o técnico falou um pouco do jogo, que tinha duas equipes que vinham de goleadas e avaliou que o São Paulo teve uma performance superior. Depois, dizendo estar sendo difícil de responder as perguntas, foi sincero ao falar sobre o que o torcedor pode esperar para o último confronto da temporada.

– O que nos resta é jogar pela honra. Pela dignidade. Depende de nós. Pelo menos temos que ter uma atuação digna. Mas não deixa de ser um momento de muita tristeza – disse, para depois assumir a responsabilidade por um virtual rebaixamento:

– É uma situação bem constrangedora. Eu sou um cara muito simples. Vim pelo coração. Mas não importa. Se o Inter cair, cai com o Abel. Não importa que sejam dois jogos. A responsabilidade é minha.

Abel continuou na sinceridade ao cobrar os jogadores:

– Tem fazes na nossa vida que temos que tomar decisões. Eu estou colocando a responsabilidade em mim. Se cair, caiu com Abel Braga. Sabendo que a responsabilidade é minha, eles [os atletas] têm que nos proporcionar alguma coisa.

E acrescentou:

– Quando você perde os duelos [disputas de bola] dá a impressão de que o adversário botou muito mais a cara do que nós. O duelo nada mais é do que a vontade, a ambição. O que estou falando para vocês já falei para eles. Que jogo é esse que não ganhamos duelos? Aquele terceiro gol foi fatídico. Não podemos tomar gol desse jeito. Eles [jogadores] têm que ter mais sacrifício, mais luta para não tomar gol bobo.

O que vem pela frente

Na última rodada do Brasileirão, o Internacional joga contra o Bragantino, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida decisiva na luta contra o rebaixamento. Para isso, precisa vencer o jogo e torcer por derrotas do Vitória, 17º, com 42 pontos, que recebe o São Paulo, e do Fortaleza, 16º, com 43, que vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, no Engenhão. Todos os jogos são às 16h (de Brasília).