O Bahia confirmou o favoritismo na noite desta quarta-feira, dominou o Sport e venceu por 2 a 0 na despedida da Arena Fonte Nova nesta temporada, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. O resultado ainda mantém o Tricolor vivo na luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Mas essa classificação só vai ser definida às 16h deste domingo (horário de Brasília), quando o Bahia visita o Fluminense no Maracanã em um duelo direto pelo G-5. Já pensando neste jogo decisivo, Rogério Ceni traçou o caminho ideal para o Tricolor na busca por esse objetivo que pode fazer muita diferença na próxima temporada.

— Trabalhar e jogar de igual para igual. Precisamos vencer, o empate não nos garante nada. Temos que recuperar os jogadores e tentar pressionar o adversário, diferente do que foi na Copa do Brasil. Não podemos ter um comportamento como aquele. A chance que temos é vencer. Tentar ter uma postura diferente do que foi o último jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, para ter uma esperança pelo quinto lugar — alertou Ceni antes de Fluminense x Bahia.

— Eu chamo eles para conversar e relembro eles todos os dias a diferença que é classificar direto para fase de grupos ou a pré-Libertadores. Esse ano a pré-Libertadores vai ser entre jogos do Campeonato Brasileiro. Eu lembro eles todo dia da importância de acabar em quinto. De voltar a jogar Libertadores em abril, talvez em um pote três. Vou relembrar eles no sábado — completou.

Avaliação do ano do Bahia

Essa vitória contra o Sport ainda não foi o último jogo do Bahia na temporada, mas foi a despedida do time do seu torcedor e da sua "fortaleza" chamada Arena Fonte Nova, onde a maioria dos bons momentos da equipe em 2025 se desenharam. Por isso, Rogério Ceni também aproveitou para antecipar uma análise desta temporada histórica do clube, que não deixou de ter seus altos e baixos.

— Uma resposta muito complexa, demoraria muito tempo. O Campeonato Brasileiro coloca equipes em dificuldades, principalmente na parte de baixo, e o Bahia sempre esteve na parte de cima. O Brasileiro é nosso fio condutor. Tivemos ótimos momentos no ano, jogar Libertadores, o carinho do torcedor aqui. Tivemos duas conquistas, estadual e regional, que não aconteciam de forma simultânea há uns 20 anos.

— Na Copa do Brasil frustração pelo que foi o jogo de volta com o Fluminense. Como um todo, temos melhorado a cada ano, e vai ser um desafio melhorar no ano que vem. São sempre saídas e chegadas, assim a gente caminha. Se os jogadores tiverem a mentalidade de continuar vencendo, podemos ter um futuro ainda melhor. A acomodação não pode existir, por isso as trocas são importantes, para revigorar a energia. Não podemos nos basear pelo ano passado. O ano anterior não dá comodidade nenhuma para o próximo — finalizou.