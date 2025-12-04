Bastidores do trabalho de Zubeldía no Fluminense

A vitória do Fluminense sobre o Grêmio, em Porto Alegre, reforçou a boa fase da equipe na reta final da temporada. Desde que Zubeldía assumiu o comando, o time já havia desenvolvido uma identidade clara: intensidade com e sem a bola, organização defensiva, repertório ofensivo e protagonismo no Maracanã. Faltava apenas confirmar esse nível atuando longe do Rio de Janeiro. Após o jogo, Samuel Xavier explicou o que mais chama atenção no trabalho do treinador e como o ambiente interno mudou desde sua chegada.

O lateral-direito descreveu um técnico que combina estudo profundo dos adversários, comunicação constante e intensidade nos treinamentos, mesmo quando o calendário não permite grandes cargas físicas. Para Samuel, esse conjunto de fatores tem elevado o nível de todos no elenco, não apenas dos titulares mais frequentes.

— O professor Zubeldía é um cara que estuda muito os adversários, mostra vídeo pra gente, o tempo todo dentro do campo ele fala com cada um dos jogadores. Ele mostra a característica do jogador que vai estar jogando no nosso setor, então é muita conversa, muita tática, treina muito bem, por mais que a gente tenha poucos dias de treino e não possa treinar forte. A gente vai pro campo pra fazer movimentos, pra fazer algumas jogadas. E também a entrega dele: é um cara muito intenso, que vem em busca da vitória o tempo todo, incentivando toda a equipe, não só os 11 iniciais. Ele fala com todo mundo, até alguns que não vêm entrando, mas ele cobra bastante — disse Samuel Xavier, que completou:

— Essa cobrança eleva muito a equipe, vem todo mundo entrando bem, todo mundo esperando seu espaço. Hoje, posso citar que o Soteldo fez um grande jogo, e ele vem cobrando. Soteldo evoluiu muito bem nos treinos, tem treinado muito. Então acho que é isso: quem ganha é o nosso grupo. É um treinador que cuida de todos, e isso é muito bom para nós.

Internamente, a situação de Soteldo era tratada como questão de tempo para se resolver. O jogador é muito admirado pelo elenco e tem a confiança do departamento de futebol. A esperança de que o venezuelano pudesse ter um impacto forte ainda em 2025 diminuía com o tempo, mas seguia existindo.

O impacto apareceu justamente no momento em que Zubeldía mais precisava. Sem Canobbio, suspenso contra o Grêmio e também fora da primeira semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, o treinador buscava um substituto. Alguém que entregasse intensidade defensiva, agressividade no um contra um e capacidade de decisão. Contra o Grêmio, Soteldo ofereceu tudo isso.

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Tricolor vai a 61 pontos e dorme na quinta colocação, aguardando os jogos de Botafogo e Bahia, na quarta-feira (3). O Fluminense agora volta a campo no domingo (7), contra o próprio Bahia, no Maracanã.