Mirassol venceu Ponte Preta e ainda tem chance de título (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 23:21 • Mirassol (SP)

A cinco rodadas para o fim da temporada de 2024 do Campeonato Brasileiro Série B, o torneio está aberto e não há um grande campeão já garantido. Por mais que o Santos seja o nome mais cotado para o título, o Mirassol está forte na disputa e empatou, até o momento, com os líderes do topo da tabela com 59 pontos. O Sport está com o mesmo número de pontos do Alvinegro Praiano, e só "perde" no saldo de gols.

➡️Confira a tabela do Campeonato Brasileiro Série B

Assim como o Brasileirão, a Série B foi paralisada neste domingo (27), por esse motivo, a 34ª rodada do campeonato foi divida entre os dias 25, 26, 28 e 29 de outubro. A pausa será devido ao segundo turno das eleições municipais.

A rodada começou com Avaí e Vila Nova se enfrentando na Ressacada, com direito a goleada por 3 a 0 do clube sulista. A partida marcou a quebra da sequência de seis jogos sem vitória do time de Enderson Moreira. Hygor, duas vezes, e Tiago Pagnussat foram os autores dos gols do Leão da Ilha.

A segunda partida foi decisiva para o G4 do campeonato. Com o mesmo placar do primeiro duelo na rodada, Mirassol goleou por 3 a 0 o Ponte Preta, com gols de Neto Moura, Chico Kim e Iury Castilho. Com o resultado, o time de Mozart voltou a colar nos líderes para sonhar com o título da Série B, além de estar cada vez mais próximo do acesso inédito.

Mirassol está a quatro rodadas do acesso inédito no Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

➡️Santos lidera ranking de chances de acesso à Série A; Confira as probabilidades

Para finalizar os jogos do dia, o Ceará venceu por 2 a 1 o Paysandu em casa, no Castelão. Com os três pontos, o time cearense somou 54 pontos e está em 5ª colocado na tabela, apenas uma do acesso para a elite do futebol brasileiro. O placar foi aberto pelo Vozão com Saulo Mineiro. Rafael Ramos fez contra para marcar o empate ao Papo, mas Erick Pulga garantiu a vitória do clube mandante.

Vale lembrar que, embora o três clubes estejam em vantagem pelo jogo a mais, o Ceará está garantido na quinta colocação, graças a derrota do Vila Nova na sexta-feira (25). Já a situação do Mirassol pode voltar a "piorar", caso Santos, Sport e Novorizontino conquistem a vitória na rodada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos jogos do G4 da Série B