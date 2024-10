O Goiás vence o Amazonas na Série B (Foto; Heber Gomes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 00:16 • Rio de Janeiro (RJ)

A noite desta sexta-feira (25) foi agitada na Série B. Abrindo a 34ª rodada, o Avaí venceu o Vila Nova por 3 a 0, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), enquanto o Goiás derrotou o Amazonas, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), em jogo válido pela 18ª rodada da competição.

+Sport goleia o Guarani e assume a vice-liderança da Série B

Resumo da sexta-feira na Série B

Depois de três derrotas e três empates, o Avaí voltou a vencer na Série B. O Leão da Ilha dominou a partida do começo ao fim e fez valer o mando de campo. Por outro lado, o Vila Nova, que abriu a rodada a quatro pontos do Mirassol, primeiro time do G-4, acabou perdendo a oportunidade de diminuir a diferença para a zona de classificação (G-4). No momento, o Tigre permanece na quinta colocação, com 52 pontos, enquanto o Avaí sobe para a 11ª posição, com 46 pontos.

AVAÍ 3 X 0 VILA NOVA

34ª RODADA- SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de outubro de 2024, às 21h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

⚽ Gols: Hygor (14'/1ºT), Giovanni (29'/1ºT) e Hygor (2'/2ºT), para o Avaí

🟨 Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade



ESCALAÇÕES:

AVAÍ (Técnico: Enderson Moreira)

Cesar; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos, William Maranhão, Gaspar; Giovanni e Hygor.

VILA NOVA (Técnico: Luizinho Lopes)

Dênis Júnior; Alex Silva, Vanderley, Jemmes e Davis; Cristiano, Igor Henrique e Emerson Urso; Gabriel Santos, Todinho e Alesson.

O Avaí venceu o Vila Nova por 3 a 0, no Estádio da Ressacada (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Com um golaço de Juninho, o Goiás venceu o Amazonas por 1 a 0, nesta sexta-feira (25), em jogo atrasado da 18ª rodada da Série B. O volante fez o único gol no estádio da Serrinha, em Goiânia, no fim do primeiro tempo, pouco depois de Barros ser expulso e deixar a Onça Pintada com um jogador a menos. Agora sem jogos a menos que os demais clubes da Série B, o Goiás é nono colocado, com 48 pontos; o Amazonas ocupa o 12º lugar, com 45.

Goiás venceu o Amazonas por 1 a 0, no Estádio da Serrinha (Foto: Héber Gomes/AGIF)

GOIÁS 1 x 0 AMAZONAS

18ª RODADA- SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de outubro de 2024, às 21h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

⚽ Gol: Juninho (48'/1ºT), para o Goiás

🟨 Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Arthur Pancieri Pires (ES)

ESCALAÇÕES:

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Tadeu; Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Rildo e Jhon Vásquez.

AMAZONAS (Técnico: Rafael Lacerda)

Marcão, Ezequiel, Miranda, Renan Castro e Fabiano; Erick Varão, Cauan Barros e Diego Torres; Ênio, Bruno Lopes e Matheus Serafim.

Cenário da 34ª rodada

Com o mesmo número de pontos e separados apenas pelo saldo de gols (21 a 17), o líder Santos e o vice-líder Sport entram em campo na próxima segunda-feira (28). O time paulista encara o Ituano, no Novelli Junior, em Itu (SP), às 19h (de Brasília), enquanto o Sport viaja até Minas Gerais, para enfrentar o América-MG, no Independência, às 21h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Mirassol, atual quarto colocado, com 56 pontos, recebe a Ponte Preta neste sábado (26), às 17h, mas não corre risco de sair do G-4, nesta rodada. O Novorizontino, terceiro colocado, com 57 pontos, caso vença o Guarani na próxima terça-feira (29), às 21h30m, em Campinas, e os dois primeiros percam, pode retomar a liderança da Série B.