CBF irá parar o futebol brasileiro neste domingo; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 11:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Assim como no início do mês de outubro, com o primeiro turno das eleições municipais, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) parou o futebol brasileiro neste domingo (27). Entenda com o Lance! o motivo.

O futebol entra em pausa mais uma vez, porque os serviços públicos, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, ficam a disposição para suporte em toda estrutura das eleições, e para casos de emergências. No domingo, no dia 6 de outubro, do primeiro turno, o Campeonato Brasileiro também foi parado em razão das eleições estaduais.

Assim, a CBF acertou os jogos do 31ª rodada do Brasileirão para o sábado (26) e segunda-feira (28). Vale lembrar que, no primeiro dia de confrontos, 16 clubes entrarão em campo para disputar os três pontos. Apenas os jogos entre Cuiabá x Corinthians e Vasco x Bahia acontecerão no dia seguinte as eleições. As séries B e C já finalizaram, por isso não terão novas partidas em 2024.

Antes da rodada vigente, o Campeonato Brasileiro tem confronto, nesta quinta-feira (24), válido pela 19ª rodada atrasada. O duelo entre Vasco e Cuiabá acontecerá, às 19h (de Brasília), em São Januário, com transmissão exclusiva do Premiere.