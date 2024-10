São Paulo empata com Criciúma no final do jogo e segue vivo na briga pelo G4

Liziero comemorando gol de empate do São Paulo contra o Criciúma (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 26/10/2024 - 23:09 • São Paulo (SP)

O São Paulo conseguiu conquistar o empate na partida contra o Criciúma nos últimos minutos e segue vivo na luta pelo G4 do Brasileirão. O jogo disputado neste sábado (26), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, parecia resolvido para o time da casa, que tinha aberto o placar ainda no primeiro tempo com Felipe Vizeu, mas Liziero saiu do banco para marcar o gol do Tricolor.

Com o resultado, o Tricolor fica na sexta posição com 51 pontos, a apenas três pontos do Flamengo, primeiro dentro do G4. Já o Criciúma segue na 12ª colocação e entre o grupo que luta para fugir da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo

A partida começou com uma festa bonita da torcida do Criciúma. Dentro de campo, no entanto, foi o São Paulo que começou buscando jogadas em velocidade no campo ofensivo.

Apesar da tentativa do Tricolor, o jogo não contou com muitos lances de perigo para nenhum dos goleiros até os 20 minutos, quando Rafael cortou um cruzamento de Bolasie para o meio da área são-paulina. Felipe Vizeu e Barreto se enrolaram e não conseguiram finalizar. O rebote, então, sobrou para Arboleda, mas o zagueiro errou a bola e acertou o chute no chão. O centroavante do Criciúma aproveitou a bobeada do tricolor e marcou o gol para os donos da casa.

Com a vantagem no placar, os donos da casa passaram a controlar o jogo, mas não conseguiram transformar a posse de bola em gol. Já o São Paulo teve dificuldades para criar jogadas e viu sair dos pés de Lucas Moura suas poucas chances.

Jogadores do Criciúma comemorando gol de Felipe Vizeu ( Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

O segundo tempo começou com o São Paulo tentando propor mais o jogo para chegar ao empate. Erick fez boa jogada pela direita que culminou com Luiz Gustavo batendo de primeira, a bola sendo desviada e saindo em escanteio.

Bolasie conseguiu boa finalização para o Criciúma, mas foi defendida por Rafael. O São Paulo, passou a ocupar o campo do time catarinense, mas seguiu com dificuldade para finalizar. Enquanto isso, o time da casa preferiu seguir com a estratégia de tentar sair no contra-ataque.

Zulbeldía fez alterações na equipe buscando deixar o time mais ofensivo. Aos 39 minutos, Arboleda perdeu a melhor oportunidade do time no jogo até então. Rato cruzou com precisão para o zagueiro na segunda trave, mas o equatoriano cabeceou para fora.

E foi um jogador que saiu do banco que conseguiu o gol de empate para o Tricolor. Rato inverteu o jogo da direita para a esquerda na direção de Calleri, que fez o pivô e ajeitou para Liziero. O volante acertou um belo chute de fora da área para deixar o placar igual no Heriberto Hülse.

Lucas Moura em jogada durante a partida entre Criciúma e São Paulo (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

O que vem pela frente

Os dois times terão nove dias para se preparar para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que os ambos só voltam a campo na terça-feira (5), às 21h30.

O São Paulo irá à Arena Fonte Nova, em Salvador, enfrentar o Bahia. Os dois times ocupam a mesma zona da tabela e ainda lutam para tentar conquistar uma vaga direta na Libertadores. Já o Criciúma vai ao Beira-Rio encarar o Internacional.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 1 SÃO PAULO

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

🥅 Gols: Felipe Vizeu (21'/1ºT) do Criciúma; Liziero (40'/2ºT) do São Paulo

🟨 Cartões amarelos: Newton (39'/1ºT) e Jonathan (44'/2°T) do Criciúma



⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo, Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Tobias, Trauco, Newton (Ronald Lopes), Barreto, Marcelo Hermes, Matheusinho (Serginho), Bolasie (Fillipe Mateus) e Felipe Vizeu (Arthur Caíke).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo e Marcos Antônio (André Silva); Lucas Moura (Wellington Rato), Erick (Ferreira), Luciano e Calleri.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves

4️⃣ Quarto árbitro: Eduardo Gonçalves da Cruz

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques