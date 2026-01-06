O Mirassol contratou o zagueiro Willian Machado, que estava no Ceará, por 1,5 milhão de dólares - cerca de R$ 8 milhões na cotação atual. Os paulistas estão focados na disputa da Copa Libertadores, enquanto que os cearenses caíram para a Série B.

A transferência envolve 100% dos direitos econômicos do defensor. Willian Machado chegou ao Ceará no início de 2025, vindo do Operário. O atleta disputou 51 jogos no ano, com uma assistência e um título estadual sobre o Fortaleza.

O zagueiro foi um dos melhores nomes do Alvinegro na temporada, tanto que o clube apresentou a sétima melhor defesa no Brasileirão. Mesmo assim, sem grandes números ofensivos, o Ceará terminou sendo rebaixado para a Série B.

No Mirassol, Willian Machado reencontrará o meio-campista Lucas Mugni. Sem novo vínculo com o Vovô, o argentino fechou com a equipe paulista para 2026.

Mudanças no elenco do Ceará

Rebaixado para a Série B, o Ceará vem passando por uma grande reformulação em seu elenco. Entre chegadas e saídas, o clube já oficializou a contratação do lateral-direito Alex Silva e do meia-atacante Juan Alano. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que foi emprestado pelo Santos, deve ficar.

O clube também fechou a contratação do técnico Mozart, campeão da última Série B sob o comando do Coritiba. Léo Condé, responsável pelo acesso alvinegro em 2024, não teve seu vínculo renovado.

As saídas incluem nomes como os laterais Fabiano Souza, Matheus Bahia e Nicolas, o zagueiro Marcos Victor, os meio-campistas Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni e os atacantes Galeano, Pedro Raul e Aylon.