Mirassol 'puxa fila' de estreantes na Libertadores 2026; conheça os times

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A fase de grupos da Libertadores de 2026 terá como novidades três equipes estreantes no maior palco do futebol sul-americano. Entre os novatos, o destaque fica com o Mirassol, clube do interior paulista que se classificou à competição após terminar o último Brasileirão na quarta colocação, na primeira participação do time na elite do Brasil.

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Além do Leão Caipira, outras quatro equipes têm a primeira oportunidade na principal competição continental pela primeira vez. Da Argenitna, Platense e Independiente Rivadavia estreiam na fase de grupos. Por outro lado, 2 de mayo, do Paraguai, e Juventud, do Uruguai, iniciaram a disputa nas fases preliminares, mas foram eliminados. Conheça mais sobre as equipes.

Mirassol

O Mirassol foi uma das sensações do futebol brasileiro em 2025. Disputando a Série A do Brasileirão pela primeira vez, o clube comemorou o centenário com a temporada mais importante de sua história. Com 67 pontos, o Leão do Interior surpreendeu e terminou o campeonato nacional na quarta colocação, carimbando a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

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Para 2026, contudo, a equipe lidou com grandes mudanças no elenco. Foram 15 saídas e 16 chegadas no elenco em relação à última temporada, uma reformulação em relação ao time que terminou o Brasileirão no G-4. O técnico Rafael Guanaes, no entanto, foi mantido. Até aqui, o início de ano não anima: o clube ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro após 10 rodadas, com um jogo a menos que os rivais.

No Grupo G da Libertadores, o Mirassol faz sua estreia nesta quarta-feira (8) e recebe o Lanús, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, no Maião. LDU e Always Ready-BOL completam o grupo.

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Mirassol está classificado para a Libertadores pela primeira vez (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

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Platense

O Platense foi um dos primeiros times a garantir vaga na Libertadores de 2026. Fundado em 1905 e presença constante na segunda divisão argentina por boa parte de sua história, o clube chega à competição continental após conquistar o Torneo Apertura da Argentina em junho. A equipe eliminou Racing, San Lorenzo e River Plate antes de vencer o Huracán na final por 1 a 0.

Apesar da queda de rendimento no Torneo Clausura, quando terminou na última colocação do Grupo B, a vaga continental foi assegurada pelo título. Na atual temporada da liga nacional, a equipe ocupa a 10ª posição e disputa classificação à fase final. A estreia na Libertadores está marcada para quinta-feira (9) contra o Corinthians, no estádio Ciudad de Vicente López. Peñarol-URU e Santa Fe-COL completam o Grupo E.

Jogadores do Platense comemoram gol diante do Huracán na final do Apertura (Foto: Eduardo Rapetti/AFP)

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Independiente Rivadavia

O Independiente Rivadavia, fundado em 1913, também participa pela primeira vez após conquistar a Copa da Argentina de forma inédita. A campanha incluiu eliminações sobre Platense e River Plate, além da vitória sobre o Argentinos Juniors na final, decidida nos pênaltis após empate por 2 a 2.

O clube se consolidou recentemente na primeira divisão, após acesso em 2023, e lidera o Grupo B do Torneo Apertura na temporada atual. A estreia aconteceu nesta terça-feira (7) diante do Bolívar, no estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, com vitória do time estreante por 1 a 0. O Grupo C ainda conta com Fluminense e Deportivo La Guaira, que empataram em 0 a 0.

Pipe, do Independiente Rivadavia, comemorando a Copa da Argentina (Foto: Reprodução)

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2 de Mayo e Juventud: os 'quase' classificados

Outros clubes buscaram a primeira participação na fase de grupos, mas ficaram pelo caminho nas fases preliminares. O 2 de Mayo, do Paraguai, chegou à pré-Libertadores após herdar a vaga da Copa do Paraguai. A equipe avançou na primeira fase ao eliminar o Alianza Lima, mas caiu diante do Sporting Cristal na etapa seguinte, em disputa por pênaltis.

O Juventud de Las Piedras também ficou próximo da classificação inédita à fase de grupos. Após avançar nas fases iniciais, foi eliminado pelo Independiente Medellín na terceira fase preliminar. Com a eliminação, o clube uruguaio foi direcionado à Copa Sul-Americana.

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