Mirassol x Lanús : onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Maião, pela estreia do torneio continental

São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
17:37
Mirassol e Lanús se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Maião, em Mirassol, a partir das 19h (de Brasília), pela estreia da Copa Libertadores, fato inédito para o time brasileiro. O confronto terá transmissão do Paramount+.

Ficha do jogo

LIBERTADORES
1ª RODADA
Data e Hora
quarta-feira, 8 de abril, às 19h (de Brasília)
Local
Maião, em Mirassol (SP)
Árbitro
Jhon Ospina (COL)
Onde assistir
Não definido

O Mirassol será o único representante brasileiro a iniciar sua caminhada na Libertadores jogando em casa, um fator que, embora sutil, pode representar uma vantagem competitiva importante em relação aos demais clubes do país na primeira rodada.

O time paulista entra na competição continental como possível surpresa, embalado pelo entusiasmo de sua primeira grande campanha nacional. A equipe surpreendeu no Campeonato Brasileiro e ficou com a quarta colocação, conquistando uma vaga direta na Libertadores.

Equipe teve perdas importantes para 2026, mas a manutenção da base e do técnico Rafael Guanaes foram importantes para a diretoria sonhar com um bom desempenho na competição.

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Sebastian Vela (COL)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon; Negueba, Alesson e Tiquinho Soares (Edson Carioca). (Técnico: Rafael Guanaes)

LANÚS: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Salvio e Aquino; Carrera e Walter Bou. (Técnico: Mauricio Pellegrino)

