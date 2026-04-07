Mirassol x Lanús : onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Maião, pela estreia do torneio continental
Mirassol e Lanús se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Maião, em Mirassol, a partir das 19h (de Brasília), pela estreia da Copa Libertadores, fato inédito para o time brasileiro. O confronto terá transmissão do Paramount+.
Ficha do jogo
O Mirassol será o único representante brasileiro a iniciar sua caminhada na Libertadores jogando em casa, um fator que, embora sutil, pode representar uma vantagem competitiva importante em relação aos demais clubes do país na primeira rodada.
O time paulista entra na competição continental como possível surpresa, embalado pelo entusiasmo de sua primeira grande campanha nacional. A equipe surpreendeu no Campeonato Brasileiro e ficou com a quarta colocação, conquistando uma vaga direta na Libertadores.
Equipe teve perdas importantes para 2026, mas a manutenção da base e do técnico Rafael Guanaes foram importantes para a diretoria sonhar com um bom desempenho na competição.
Confira as informações do jogo entre Mirassol e Lanús
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X LANÚS
COPA LIBERTADORES - 1ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Sebastian Vela (COL)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon; Negueba, Alesson e Tiquinho Soares (Edson Carioca). (Técnico: Rafael Guanaes)
LANÚS: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Salvio e Aquino; Carrera e Walter Bou. (Técnico: Mauricio Pellegrino)
- Matéria
- Mais Notícias