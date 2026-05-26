Paulinho é denunciado pelo STJD por comemoração de gol em Palmeiras x Flamengo

O atacante Paulinho foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela comemoração feito no gol do Palmeiras contra o Flamengo no último sábado, pelo Brasileirão. O órgão considerou que o gesto feito pelo jogador, ligado à torcida organizada alviverde, é ofensivo e se enquadra no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

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Segundo o STJD, a ação de Paulinho ao erguer os braços e repetir o símbolo da organizada, o mesmo usado pela torcida do Vasco, onde o atacante foi revelado, é interpretado como um ato de "provocação ao público durante", como é descrito no artigo do CBJD. Segundo o item, a punição pode variar de dois a seis jogos de suspensão.

- Suspensão de duas a seis partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a cento e oitenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código - diz o trecho do artigo 258-A.

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A denúncia do STJD, feita pela procuradoria do órgão, não incluiu denúncias sobre o ato de "silêncio" feito por Paulinho nesta mesma comemoração.

Relembre a comemoração de Paulinho contra o Flamengo

O atacante Paulinho, autor do terceiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, explicou a confusão generalizada que marcou os minutos finais da partida de sábado, explicou em entrevista pós-jogo ao "Sportv" que a sua comemoração não teve o objetivo de provocar a torcida ou a instituição rubro-negra, e sim partilhar o momento com pessoas próximas.

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A confusão teve início logo após Paulinho balançar as redes e selar o placar no Maracanã. Durante a celebração, o jogador, revelado pelo rival Vasco, fez gestos de silêncio e de comemoração em direção à arquibancada, atitude interpretada como desrespeito pelos atletas e torcedores do Flamengo. Na saída de campo, o atacante palmeirense esclareceu a situação.

- A minha família e amigos vieram ao jogo e alguns ficaram no camarote que fica exatamente ali. Eu fui comemorar com eles, porque eu os vi. Eles pensaram que eu fui fazer isso com a torcida, mas não. Só fui comemorar com a minha família. Eu respeito muito a instituição do Flamengo e os jogadores também. É pura situação de jogo - explicou o atacante.