O presidente da CBF, Samir Xaud, falou na reunião convocada pela entidade para discutir a unificação das ligas no Brasil e estabeleceu meta ousada. A entidade não se opõe à existência de uma liga de clubes, mas já deixou claro que não abre mão de operar em conjunto.

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➡️ CBF chama clubes da Libra e da FFU e quer unificar ligas

O encontro começou com uma abertura do chefe de comunicação Fábio Seixas, que classificou o evento como "histórico". Samir Xaud assumiu a palavra em seguida e explicou a posição da CBF em relação ao processo atual.

— A gente tem duas ligas e entende que o momento certo de começar esse diálogo é agora, e nós esperamos por esse momento. Nós sabíamos que, antes de lançar o assunto liga, precisávamos tomar a frente e adotar decisões importantes para o futebol brasileiro, como o fair play financeiro, a questão do calendário, a modernização e a profissionalização da arbitragem. Então, antes de iniciar essa discussão, era necessário arrumar a casa. Precisávamos organizar tudo para pavimentar esse caminho. E sempre deixei muito claro que a nossa única intenção é trabalhar juntos na formação de uma liga forte, em que os protagonistas sejam os clubes — disse Xaud, que detalhou o papel da CBF:

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— A CBF atuaria como mediadora, como responsável pelo futebol brasileiro, e nada mais justo do que fazer isso com união, diálogo e trabalho. Essa espera foi importante para conseguirmos estruturar melhor o cenário. Temos trabalhado incansavelmente para melhorar o nosso produto. O futebol brasileiro precisa ser fortalecido e conduzido de forma mais profissional. E vocês fazem parte disso — completou.

Xaud assumiu a entidade com a formação de uma liga como uma das suas principais bandeiras. O presidente detalhou o objetivo da CBF nesse momento.

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— O que queremos é construir tudo em conjunto, para que a nossa liga se torne, em breve, uma das três principais do mundo, com um futebol mais forte, transparente e sustentável, contando com a participação de todos. Para mim, é uma satisfação poder tratar de um tema tão importante, que pode garantir sustentabilidade ao futebol brasileiro no médio e longo prazo. Que esta seja uma reunião inicial e que, a partir daqui, possamos encontrar o melhor caminho para o futebol brasileiro. Contem sempre comigo e com a CBF. Muito obrigado — concluiu.

A atual gestão da CBF, eleita há quase um ano, defende que liga e confederação precisam caminhar juntas. Entre os exemplos citados está toda a estrutura necessária para a organização e funcionamento de campeonatos, como arbitragem, questões de acesso e descenso e outros.

Após a fala de Xaud, Gustavo Henrique Dias, vice-presidente da federação, assumiu a palavra e explicou que o objetivo é que o debate aconteça em conjunto com os clubes.

— Não temos uma solução pronta. Fomos na Europa, convidados os clubes e estamos estudando. Ouvimos técnico competentes para chegar a um denominador. Não viemos com a fórmula pronta, temos algumas ideias. Vamos colocar a máquina da CBF (debate com clubes) para trabalhar — disse.

Depois disso, foi iniciada uma apresentação sobre o tema formação de liga feita pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Depois disso, foi aberto o espaço para debate entre os representantes presentes.

Procurada neste fim de semana, a FFU declarou ao Lance! que vê a reunião com naturalidade. "A Futebol Forte União considera naturais as reuniões entre a CBF e os clubes. A FFU segue comprometida com a evolução do futebol brasileiro e permanece aberta ao diálogo com todos os interessados nesse processo, sempre orientado pelas melhores práticas de gestão e governança", considerou o grupo.

A Libra não se manifestou, mas o Lance! apurou que o grupo não se opõe ao movimento. Ao contrário, os integrantes defendem um entendimento tanto com a confederação quanto com a FFU.

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