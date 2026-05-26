Imbatível e goleadas: Confira o retrospecto do Atlético em casa contra Venezuelanos
Galo recebe o Puerto Cabello na Arena MRV nesta quarta-feira (27)
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O Atlético costuma se impor quando enfrenta equipes venezuelanas em casa e busca manter esse retrospecto positivo diante do Puerto Cabello. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena MRV, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
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Historicamente, o Galo apresenta amplo domínio nesse tipo de confronto. Em jogos como mandante contra clubes da Venezuela, a equipe soma 100% de aproveitamento, com sete vitórias em sete partidas.
Além do desempenho perfeito em resultados, o Alvinegro também se destaca pelo poder ofensivo e pelas goleadas aplicadas: foram 24 gols marcados nesses jogos, média superior a três por partida, e apenas quatro gols sofridos.
Confira os duelos entre Atlético e equipes venezuelanas com mando do Galo:
Atlético 3 x 1 Caracas FC - Copa Sul-Americana 2025
Atlético 4 x 0 Caracas FC - Copa Libertadores 2024
Atlético 3 x 1 Carabobo - Copa Libertadores 2023
Atlético 4 x 0 Dep. La Guaira - Copa Libertadores 2021
Atlético 3 x 2 Zamora FC - Copa Libertadores 2019
Atlético 1 x 0 Zamora FC - Copa Libertadores 2014
Atlético 6 x 0 Mineros - Copa Conmebol 1995
Diante desse cenário, o time alvinegro entra em campo reforçado pelo histórico favorável para buscar a vitória e confirmar a classificação na competição continental.
Situação do Atlético na Sul-Americana
O Galo chega à última rodada dependendo apenas de si para avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana. Uma vitória garante a classificação direta às oitavas de final.
Por outro lado, qualquer outro resultado é eliminado. Em caso de empate ou derrota, o time não apenas deixa a zona de classificação, como também fica sem possibilidade de disputar os playoffs, encerrando sua participação ainda na fase de grupos da competição.
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