Palmeiras? Flamengo? Flu? Jornalistas cravam campeão da Libertadores

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A Libertadores está de volta a partir desta terça-feira (7), e milhões de torcedores espalhados pela América do Sul estão ansiosos para saber quem vai ficar com a Glória Eterna em 2026. O Lance! consultou a opinião de renomados jornalistas brasileiros, que apontaram os favoritos para o título.

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O atual campeão da Libertadores é o Flamengo, que se tornou o maior vencedor no Brasil, com quatro títulos. Apesar da dominância brasileira nos últimos anos, o clube que mais conquistou a América é o Indepiendente, com sete troféus ao todo.

Em 2026, a briga promete ser pesada. No Brasil, os representantes são: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol. Botafogo e Bahia foram eliminados na pré-Libertadores. Confira abaixo o palpite dos jornalistas:

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Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

Quem vencerá a Libertadores? Confira o palpite dos jornalistas

Alessandra Ferreira: Cruzeiro

Mauro Beting: Palmeiras

José Illan: Fluminense

Téo José: Palmeiras

Alexandre Praetzel: Flamengo

Beto Jr: Flamengo

André Hernan: Palmeiras

Victor Canedo: Palmeiras

Premiação da competição bate recorde

A Conmebol anunciou que a premiação da Libertadores 2026 terá um recorde de bonificação ao campeão do torneio. A copa continental terá um aumento de US$ 1 milhão no valor pago na final e mais de US$ 3 milhões a mais em comparação ao prêmio total que o vencedor desta edição pode levar. O acumulado pode ultrapassar R$ 171 milhões considerando todas as bonificações.

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Ao final desta temporada, que será em jogo único mais uma vez, paga ao vencedor US$ 25 milhões (R$ 129 milhões), contra US$ 24 milhões recebidos pelo Flamengo com o título da temporada passada. Neste ano, a Conmebol também fez reajustes no valor pago a cada vitória conquistada na fase de grupos do torneio. O bônus saiu de US$ 330 mil para US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão) nesta temporada.

As premiações por classificação são pagas desde as três fases preliminares da Libertadores, já disputadas nesta temporada, além dos bônus pagos da fase de grupos em diante. A única que tem o valor pago por vitória é no chaveamento dos grupos.

A Conmebol faz um investimento recorde para esta temporada na Libertadores. No total, a entidade tem um custo de US$ 220 milhões, ou R$ 1,13 bilhão na cotação atualizada, distribuídos em premiações e incentivos aos clubes ao longo da competição. O crescimento nos valores vem sendo registrado sequencialmente desde ao longo da última década. Considerando os valores repassados entre Libertadores e Sul-Americana, há um aumento de 439% em premiações pagas.

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