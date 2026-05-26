Força máxima para classificar: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Puerto Cabello

O Atlético deverá ter força máxima diante do Puerto Cabello para confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena MRV, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da competição.

O Atlético deverá ter força máxima diante do Puerto Cabello para confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena MRV, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da competição.

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Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez não terá novos desfalques além dos jogadores que já vinham fora da equipe. Seguem no departamento médico Gustavo Scarpa e Patrick.

Scarpa se recupera de uma lesão no joelho direito. O meia passou por uma artroscopia na última semana para a retirada de um fragmento solto na região. Já Patrick está afastado há mais de um mês por conta de uma lesão também no joelho, que exigiu uma cirurgia mais complexa.

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Na defesa, Junior Alonso pode fazer sua última partida com a camisa do Atlético. O zagueiro, que pode ser negociado na janela de transferências do meio do ano, não enfrentará o Vasco no fim de semana devido à convocação para a seleção paraguaia. Assim, o duelo diante do Puerto Cabello pode marcar sua despedida do Galo, encerrando uma trajetória de 241 partidas em duas passagens pelo clube mineiro.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Puerto Cabello

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ruan, Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Lyanco

Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda, Cuello e Cauã Soares

Lesionados: Gustavo Scarpa, Patrick

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Treinamento na cidade do Galo preparação Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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