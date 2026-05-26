Força máxima para classificar: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Puerto Cabello
Treinador deve mandar o que tem de melhor para a partida decisiva pela Sul-Americana
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O Atlético deverá ter força máxima diante do Puerto Cabello para confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena MRV, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da competição.
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Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez não terá novos desfalques além dos jogadores que já vinham fora da equipe. Seguem no departamento médico Gustavo Scarpa e Patrick.
Scarpa se recupera de uma lesão no joelho direito. O meia passou por uma artroscopia na última semana para a retirada de um fragmento solto na região. Já Patrick está afastado há mais de um mês por conta de uma lesão também no joelho, que exigiu uma cirurgia mais complexa.
Na defesa, Junior Alonso pode fazer sua última partida com a camisa do Atlético. O zagueiro, que pode ser negociado na janela de transferências do meio do ano, não enfrentará o Vasco no fim de semana devido à convocação para a seleção paraguaia. Assim, o duelo diante do Puerto Cabello pode marcar sua despedida do Galo, encerrando uma trajetória de 241 partidas em duas passagens pelo clube mineiro.
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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Puerto Cabello
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ruan, Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Lyanco
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda, Cuello e Cauã Soares
Lesionados: Gustavo Scarpa, Patrick
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