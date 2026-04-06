Mirassol estreia com 'vantagem' sobre brasileiros na Libertadores; entenda

O Mirassol será o único representante brasileiro a iniciar sua caminhada na Libertadores jogando em casa, um fator que, embora sutil, pode representar uma vantagem competitiva importante em relação aos demais clubes do país na primeira rodada.

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Além do apoio da torcida, atuar como mandante na estreia tende a reduzir o impacto emocional típico do primeiro jogo, permitindo que a equipe "quebre o gelo" em um ambiente mais familiar. Outro ponto relevante é a logística: enquanto os outros brasileiros encaram longas viagens pela América do Sul, o Mirassol evita o desgaste físico do tempo de deslocamento.

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Já os demais clubes brasileiros estreiam fora de casa. Confira a tabela:

📆Calendário

Terça-feira (7)

Deportivo La Guaira x Fluminense - 19h

Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro - 21h

Quarta-feira (8)

Mirassol x Lanús - 19h

Cusco x Flamengo - 21h30

Junior Barranquilla x Palmeiras - 21h30

Quinta-feira (9)

Platense x Corinthians - 21h

O Mirassol faz seu primeiro em Libertadores da sua história nesta quarta-feira (8) (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

O que esperar do Mirassol na Libertadores?

O Mirassol surge como possível surpresa na Libertadores, embalado pelo entusiasmo de sua primeira grande campanha nacional. A equipe surpreendeu no Campeonato Brasileiro e ficou com a quarta colocação, conquistando uma vaga direta na Libertadores.

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Equipe teve perdas importantes para 2026, mas a manutenção da base e do técnico Rafael Guanaes foram importantes para a diretoria sonhar com um bom desempenho na competição.

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Os grupos dos brasileiros

Grupo A:

Flamengo; Estudiantes; Cusco; Independiente Medellín

Grupo C:

Fluminense; Bolívar; Deportivo La Guaira; Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors; Cruzeiro; Universidad Católica; Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol; Corinthians; Independiente Santa Fé; Platense

Grupo F:

Palmeiras; Cerro Porteño; Junior Barranquilla; Sporting Cristal

Grupo G:

LDU; Lanús; Always Ready; Mirassol