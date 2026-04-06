Mirassol estreia com 'vantagem' sobre brasileiros na Libertadores; entenda
Maião recebe Mirassol x Lanús nesta quarta-feira (8)
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O Mirassol será o único representante brasileiro a iniciar sua caminhada na Libertadores jogando em casa, um fator que, embora sutil, pode representar uma vantagem competitiva importante em relação aos demais clubes do país na primeira rodada.
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Além do apoio da torcida, atuar como mandante na estreia tende a reduzir o impacto emocional típico do primeiro jogo, permitindo que a equipe "quebre o gelo" em um ambiente mais familiar. Outro ponto relevante é a logística: enquanto os outros brasileiros encaram longas viagens pela América do Sul, o Mirassol evita o desgaste físico do tempo de deslocamento.
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Já os demais clubes brasileiros estreiam fora de casa. Confira a tabela:
📆Calendário
Terça-feira (7)
Deportivo La Guaira x Fluminense - 19h
Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro - 21h
Quarta-feira (8)
Mirassol x Lanús - 19h
Cusco x Flamengo - 21h30
Junior Barranquilla x Palmeiras - 21h30
Quinta-feira (9)
Platense x Corinthians - 21h
O que esperar do Mirassol na Libertadores?
O Mirassol surge como possível surpresa na Libertadores, embalado pelo entusiasmo de sua primeira grande campanha nacional. A equipe surpreendeu no Campeonato Brasileiro e ficou com a quarta colocação, conquistando uma vaga direta na Libertadores.
Equipe teve perdas importantes para 2026, mas a manutenção da base e do técnico Rafael Guanaes foram importantes para a diretoria sonhar com um bom desempenho na competição.
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Os grupos dos brasileiros
Grupo A:
Flamengo; Estudiantes; Cusco; Independiente Medellín
Grupo C:
Fluminense; Bolívar; Deportivo La Guaira; Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors; Cruzeiro; Universidad Católica; Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol; Corinthians; Independiente Santa Fé; Platense
Grupo F:
Palmeiras; Cerro Porteño; Junior Barranquilla; Sporting Cristal
Grupo G:
LDU; Lanús; Always Ready; Mirassol
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