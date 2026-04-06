Torcedores apontam substituto de Dorival Júnior no Corinthians: 'Bem-vindo'

Dorival Júnior não é mais treinador do Corinthians. A diretoria do clube paulista demitiu o técnico na noite do último domingo (5) após a derrota para o Internacional, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. Diante do cenário, torcedores especularam sobre possíveis novos comandantes para o Timão.

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Dentre os nomes citados por torcedores para assumir o comando técnico do Corinthians destacaram-se Fernando Diniz, Tite e Filipe Luís. Todos os três treinadores se encontram livres no mercado. Veja a repercussão abaixo:

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Queda de Dorival Júnior no Corinthians

O clube comunicou a saída do profissional em entrevista coletiva do diretor executivo Marcelo Paz, na Neo Química Arena. Dorival se despede do Timão com três títulos, um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei.

Em nota oficial, o clube agradeceu os serviços prestados por Dorival ao longo de sua passagem pelo Corinthians, iniciada em abril de 2025. Além do treinador, todos integrantes de sua comissão também se despedem da equipe. Quem comanda o Timão nos próximos dias é William Batista, técnico do sub-20.

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— O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20 — diz a nota publicada pelo clube.

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