Canobbio celebra classificação do Fluminense e dedica vaga à torcida: 'Eles vieram'

Agustín Canobbio foi um dos destaques da vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o La Guaira-VEN nesta quarta-feira (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo C da Libertadores. O uruguaio fez um golaço e ajudou na classificação do Tricolor às oitavas de final, que contou ainda com a colaboração do Independiente Rivadavia, que venceu o Bolívar fora de casa.

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Já com o jogo terminado, os jogadores ficaram no gramado esperando a confirmação do empate na Bolívia, mas o Rivadavia ainda fez mais dois gols para explodir o Maracanã e confirmar a classificação tricolor. Em entrevista na saída de campo, Canobbio exaltou o momento vivido junto à torcida e valorizou a vitória do Fluminense.

— A gente sempre falou que a gente tinha que se concentrar no (nosso) jogo, fazer o nosso trabalho e ganhar. Jogo difícil, a gente começou bem, cometemos um erro e pagamos muito caro, depois tivemos que correr atrás. Agora, desfrutar com a torcida, que era o que o grupo queria: levantar a torcida, como eles vieram apoiar no jogo passado e agora de novo, a gente sentiu. Temos que desfrutar um pouquinho — disse à "TV Globo".

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Fluminense x La Guaira: como foi o jogo?

Lance Capital 💡

O Lance Capital da classificação tricolor foram os dois marcados pelo Independiente Rivadavia após o apito final no Maracanã. A apreensão transformada em alegria dos jogadores junto com a torcida pode trazer novamente a arquibancada para junto do elenco.

Deu aula 🏅

De volta ao time depois de uma lesão na coxa esquerda, Martinelli fez a diferença no meio-campo. O Fluminense teve mais tranquilidade para conquistar o resultado sem gerar tantos contra-ataques, como nos jogos anteriores.

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Ficou abaixo 📉

A dupla de zagueiros Jemmes e Freytes destoou do resto do time. Os dois sofreram com os fracos atacantes do La Guaira na marcação. Com a bola no pé, cada lance era um teste para cardíaco.

Ei, juiz! 📣

Aos 10 minutos do segundo tempo, Lucho saiu fazendo fila e foi derrubado na área. O juiz não deu nada no campo e o VAR não chamou para revisão. Os jogadores ficaram na bronca.

Não vou ver isso sozinho 😱

Quando o Fluminense marcou o terceiro gol da partida, com Canobbio, os jogadores comemoraram muito, com direito a participação de Zubeldía, que correu para o abraço. Mas a alegria aumentou ainda mais por conta do segundo gol do Independiente Rivadavia no Bolívar. Instantes depois, o gols dos argentinos foi anulado.

Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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