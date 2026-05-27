Fluminense vence, vibra no Maracanã com gols de outro jogo e avança na Libertadores; dê suas notas

O Fluminense venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1, nesta quarta-feira (27), e conquistou a classificação para a próxima fase da Libertadores. No outro confronto do grupo, o Independiente Rivadavia venceu o Bolívar por 3 a 1. Os gols tricolores no Maracanã foram marcados por Savarino, Hércules e Canobbio. Lodono fez o gol dos venezuelanos.

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Primeiro tempo de vaias e aplausos

O Fluminense começou a decisão no Maracanã exatamente como precisava. Pressionando desde os primeiros minutos, o time de Luis Zubeldía abriu o placar logo aos nove minutos, com Savarino, em cobrança de pênalti. A vantagem, porém, durou pouco. Um minuto depois, Londoño fez grande jogada individual, aplicou um chapéu em Jemmes e empatou para o Deportivo La Guaira. Mesmo após o balde de água fria, o Tricolor manteve o controle da partida e voltou a ficar na frente aos 27 minutos, quando Martinelli encontrou Hércules atacando a área para marcar o segundo gol. Depois disso, o Fluminense diminuiu o ritmo, baixou as linhas e passou a administrar mais o resultado diante de um adversário com pouca criatividade ofensiva. Quando os venezuelanos ameaçavam o gol tricolor, a torcida protestava na arquibancada, pedindo um time mais agressivo.

Quando o jogo já estava no intervalo, a torcida tricolor explodiu nas arquibancadas com a notícia vinda da Bolívia: o Independiente Rivadavia abriu o placar sobre o Bolívar. O resultado, combinado com a vitória parcial do Flu, colocava momentaneamente o time carioca nas oitavas de final da Libertadores.

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Segundo tempo do alívio

No segundo tempo, o Fluminense administrou mais a posse de bola e tentou controlar a ansiedade enquanto acompanhava o jogo entre Bolívar e Independiente Rivadavia. O cenário ficou mais tenso aos 16 minutos, quando os bolivianos empataram a partida na Bolívia, resultado que ainda mantinha o Tricolor classificado, mas deixava qualquer novo gol do Bolívar como ameaça direta à vaga. Pouco depois, porém, o Maracanã voltou a explodir. Aos 21 minutos, Canobbio marcou um golaço de três dedos após jogada individual e ampliou a vantagem tricolor.

Mesmo com a classificação parcial, o clima seguiu de apreensão até os minutos finais. A torcida chegou a comemorar um segundo gol do Rivadavia, que acabou anulado na Bolívia, enquanto o Fluminense tentava controlar o jogo no Maracanã sem se expor defensivamente. O La Guaira ainda assustou em algumas finalizações de média distância, mas Fábio apareceu seguro quando exigido. Nos acréscimos, o Tricolor administrou a posse de bola até o apito final. Já com o jogo terminado, os jogadores ficaram no gramado esperando a confirmação do empate na Bolívar. Mas o Independiente Rivadavia ainda fez mais dois gols e saiu com a vitória.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Lance Capital da classificação tricolor foram os dois marcados pelo Independiente Rivadavia após o apito final no Maracanã. A apreensão transformada em alegria dos jogadores junto com a torcida pode trazer novamente a arquibancada para junto do elenco.

Deu aula 🏅

De volta ao time depois de uma lesão na coxa esquerda, Martinelli fez a diferença no meio-campo. O Fluminense teve mais tranquilidade para conquistar o resultado sem gerar tantos contra-ataques, como nos jogos anteriores.

Ficou abaixo 📉

A dupla de zagueiros Jemmes e Freytes destoou do resto do time. Os dois sofreram com os fracos atacantes do La Guaira na marcação. Com a bola no pé, cada lance era um teste para cardíaco.

Ei, juiz! 📣

Aos 10 minutos do segundo tempo, Lucho saiu fazendo fila e foi derrubado na área. O juiz não deu nada no campo e o VAR não chamou para revisão. Os jogadores ficaram na bronca.

Não vou ver isso sozinho 😱

Quando o Fluminense marcou o terceiro gol da partida, com Canobbio, os jogadores comemoraram muito, com direito a participação de Zubeldía, que correu para o abraço. Mas a alegria aumentou ainda mais por conta do segundo gol do Independiente Rivadavia no Bolívar. Instantes depois, o gols dos argentinos foi anulado.

Notas do Fluminense; avalie os jogadores!

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 1 DEPORTIVO LA GUAIRA

6ª RODADA - GRUPO C - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Savarino (1 a 0 - 10'/1T), Londoño (1 a 1 - 11'/1T), Hércules (2 a 1 - 28'/1T), Canobbio (3 a 1 - 21'/2T)

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli (Bernal), Hércules (Nonato) e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio, Savarino (Serna) e John Kennedy (Cano).

DEPORTIVO LA GUAIRA (Técnico: Héctor Bidoglio)

Varela; Luis Peña, Ortiz, Osio e Gutiérrez; José Correa (Perdomo), Miguel González (Faya), Meza (Sulbarán) e César da Silva; Rivas (Uribe) e Londoño.

Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

🟨 Árbitro: José Cabero (CHI)

🚩 Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)

🖥️ VAR: Bryan Loayza (EQU)