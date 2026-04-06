Ex-jogador faz desafio ao Corinthians após demissão de Dorival: 'Não vai'

O Corinthians demitiu o treinador Dorival Júnior na noite do último domingo (5). A decisão aconteceu após a derrota do Timão para o Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. Depois do anúncio da demissão, o ex-jogador Fernando Prass questionou a diretoria do clube paulista.

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➡️ André Rizek é sincero ao analisar demissão de Dorival Júnior: 'Difícil lembrar'

Durante o programa Fechamento, do Sportv, o atual comentarista foi sincero ao analisar o momento do clube paulista. Para Fernando Prass será difícil um novo treinador conseguir entregar um trabalho vitorioso como o de Dorival Júnior.

— Entendo a demissão pela realidade do futebol brasileiro. Mas a minha dúvida é a seguinte. Sou muito de analisar o contexto, pois ele explica o momento. O Corinthians convive com problemas extracampo que interferem. O próximo treinador que vier, seja quem for, não vai conseguir entregar mais que o Dorival

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— Não vai conseguir entregar um título da Copa do Brasil, uma presença na Libertadores e a Supercopa do Brasil. Acho muito difícil. Mas entendo também a demissão. Pelo momento do Corinthians. Vi também uma certa irritação recente do Dorival — concluiu.

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Queda de Dorival Júnior no Corinthians

O clube comunicou a saída do profissional em entrevista coletiva do diretor executivo Marcelo Paz, na Neo Química Arena. Dorival se despede do Timão com três títulos, um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei.

Em nota oficial, o clube agradeceu os serviços prestados por Dorival ao longo de sua passagem pelo Corinthians, iniciada em abril de 2025. Além do treinador, todos integrantes de sua comissão também se despedem da equipe. Quem comanda o Timão nos próximos dias é William Batista, técnico do sub-20.

— O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20 — diz a nota publicada pelo clube.

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