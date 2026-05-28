Zubeldía comenta futuro de Canobbio no Fluminense: 'Espero que seja o melhor'

Após a classificação do Fluminense na Libertadores, o técnico Luis Zubeldía avaliou o resultado. Antes disso, o argentino falou sobre Canobbio, que vem sendo especulado para ser vendido após a Copa do Mundo. O atacante vai se apresentar à seleção uruguaia.

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— Sobre o Canobbio, o que vai acontecer no futuro ainda vamos ver. Sinceramente, eu não sei o que pode acontecer daqui para frente. Mas quero destacar uma coisa muito importante: o Canobbio tinha a possibilidade de se apresentar diretamente à seleção uruguaia e não jogar hoje. Só que ele, particularmente, deixou claro que a prioridade dele era estar aqui e ajudar o Fluminense neste jogo, pela necessidade que o clube tinha nesse momento. E isso eu faço questão de valorizar, porque provavelmente ele não vai falar sobre isso publicamente. Mas eu sei que ele escolheu jogar essa partida antes de pensar na seleção. Isso demonstra muito comprometimento. Sobre o futuro, eu realmente não sei o que vai acontecer. Espero apenas que seja o melhor para ele e também para o Fluminense — disse

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— No papel, pela estrutura do Fluminense, pelo investimento do clube e pelo peso que tem um time brasileiro na Libertadores, sempre respeitando os adversários, eu reconheço que era um grupo acessível. Não fácil. Fácil é uma palavra que não cabe no futebol, ainda mais hoje em dia. E ficou provado isso. Mesmo que no papel pudesse parecer acessível, sabíamos que seria muito difícil. Depois daquele jogo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que, usando a razão e principalmente a fé, eu sentia que ainda iríamos classificar, mesmo com toda a dificuldade em que nos encontrávamos. Tivemos nossa oportunidade de ganhar do Bolívar por mais gols aqui no Maracanã e aí deixamos de depender só de nós, mas eu já vivi uma situação parecida na Sul-Americana, quando fui campeão e classificamos na última rodada também dependendo de outro resultado. Isso voltou muito à minha cabeça, e eu falei isso aos jogadores. Porque o grupo, o clube, os presidentes, o diretor esportivo, o Mario, o Paulo, os jogadores… todos vêm trabalhando muito bem. Minha fé vinha também daí. Não só porque acredito em Deus, mas porque víamos o esforço máximo de todos para conseguir essa classificação. Em nenhum momento eu perdi essa fé. Conseguimos. E agora precisamos melhorar para o que vem pela frente.

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Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense classificado

O Fluminense venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1, nesta quarta-feira (27), e conquistou a classificação para a próxima fase da Libertadores. No outro confronto do grupo, o Independiente Rivadavia venceu o Bolívar por 3 a 1. Os gols tricolores no Maracanã foram marcados por Savarino, Hércules e Canobbio. Lodono fez o gol dos venezuelanos.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 1 DEPORTIVO LA GUAIRA

6ª RODADA - GRUPO C - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Savarino (1 a 0 - 10'/1T), Londoño (1 a 1 - 11'/1T), Hércules (2 a 1 - 28'/1T), Canobbio (3 a 1 - 21'/2T)

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli (Bernal), Hércules (Nonato) e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio, Savarino (Serna) e John Kennedy (Cano).

DEPORTIVO LA GUAIRA (Técnico: Héctor Bidoglio)

Varela; Luis Peña, Ortiz, Osio e Gutiérrez; José Correa (Perdomo), Miguel González (Faya), Meza (Sulbarán) e César da Silva; Rivas (Uribe) e Londoño.

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