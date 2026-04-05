Veja gol em Corinthians x Internacional: Bernabei marca no segundo tempo

O Internacional saiu na frente do placar na partida contra o Corinthians, deste domingo (5), na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o lateral Bernabei foi o responsável por marcar o gol do Colorado.

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O lance aconteceu durante o segundo tempo da partica. O cronômetro marcava 32 minutos, quando em um contra-ataque o Internacional abriu o placar. Após uma roubada de bola, Bernabei puxou a ofensiva do Colorado.

Com muita qualidade, o lateral resolveu o lance sozinho. Depois de partir para cima da marcação, o camisa 26 cortou para dentro e finalizou de fora da área para marcar. O goleiro Hugo Souza não teve chances de defesa no lance. Veja abaixo:

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Como foi Corinthians x Internacional

Corinthians e Internacional fizeram um primeiro tempo burocrático na Neo Química Arena. Com a exceção de uma finalização de Bernabei em lance que estava impedido, nenhuma das equipes conseguiu criar uma grande chance nos primeiros 45 minutos.

O time mandante até teve mais a bola, com posse que ultrapassou os 60% até o intervalo, mas o comportamento de domínio do jogo não se refletiu no ataque. O jogo também foi prejudicado pelo número exagerado de faltas cometidas pelas equipes. Foram 19 no total, dez do lado corintiano e nove para o Inter.

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Em sua estreia jogando em casa, Jesse Lingard pouco apareceu na partida. Não teve finalizações, dribles ou passes em profundidade ao longo do primeiro tempo. Yuri Alberto, apesar de brigar e sofrer faltas, também foi apagado.

O Inter, por sua vez, teve um comportamento mais cauteloso de não insistir em bolas longas e nem forçar jogadas pelos lados, apesar da presença de pontas no esquema montado por Pezzolano. Pelo fato do Corinthians não ter se atirado ao ataque, o Colorado também não teve contra-ataques para explorar.

A segunda etapa não apresentou um cenário tão diferente, com a exceção do gol do Internacional em lance isolado no ataque. Bernabei recebeu livre na intermediária, cortou para a perna esquerda e acertou um belo chute colocado no canto de Hugo Souza, que mal pulou na bola e não evitou o tento colorado.

A resposta do Corinthians foi pouco efetiva. Dorival não conseguiu ajustar a equipe para buscar empate e o sistema ofensivo teve pouquíssima criatividade para construir finalizações. As jogadas individuais pelos lados de campo também não surtiram efeito. Apesar do clima frio em campo que seguiu até o fim na Neo Química Arena, o resultado do duelo deve deixar consequências quentes nos bastidores conrintianos.

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