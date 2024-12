Livre no mercado desde que deixou o Avaí em abril de 2024, o técnico Eduardo Barroca tem um novo clube para a temporada de 2025. O ex-Botafogo foi anunciado como o novo técnico do Mirassol, recém-promovido à Série A do Brasileirão.

Em suas redes sociais, a equipe exaltou a chegada do experiente treinador. "Com mais de 100 partidas de experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, dois acessos para a elite do futebol nacional e título da Copa do Nordeste de 2023, Eduardo Barroca é o novo técnico do Mirassol. Bem vindo, professor".

Eduardo Barroca é o novo técnicod o Mirassol (Foto: João Pinheiro/Agência Mirassol)<br>

A equipe do interior paulista estava à procura de um novo treinador desde a saída de Mozart, que optou por não renovar seu contrato e assumir o comando do Coritiba após o fim da Série B. Em 83 jogos pelo Mirassol, o técnico teve 37 vitórias, 24 empates e 22 derrotas, em um aproveitamento de 54%.

Barroca chega para comandar o Leão no ano do centenário do clube, que marca também a estreia na Série A do Brasileirão. A apresentação oficial do técnico de 42 anos será nesta terça-feira, já iniciando o planejamento para a temporada de 2025.

O primeiro compromisso oficial do Mirassol será contra o Água Santa, no Campeonato Paulista, em 19 de janeiro. Inicialmente, a equipe faria sua estreia contra o Santos, no dia 15, porém foi adiada.

Antes de Barroca, a diretoria tinha sondado a situação de Fabio Carille, que negou a proposta feita. As partes não chegaram a um acordo e a negociação foi encerrada.

Eduardo Barroca no Avaí

Na segunda passagem pelo Avaí, Eduardo Barroca foi anunciado no dia 3 de julho de 2023 para a Série B. Depois de um início ruim na competição em 2024, o comandante foi demitido em 26 de abril. Ele se despediu da equipe após 40 jogos.

40 jogos

15 vitórias

13 empates

12 derrotas

48% de aproveitamento

