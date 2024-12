Mercado da bola: Cruzeiro perto de anunciar jovem do América

O Cruzeiro deve anunciar nos próximos dias a contratação do jovem meia Rodriguinho, que disputou a Série B do Brasileiro pelo América. O jogador de 21 anos, destaque das categorias de base do Coelho, tem contrato com o clube até dia 31, mas já avisou a diretoria americana que não aceitou nenhuma das propostas de renovação apresentadas e não vai continuar no clube em 2025.

Após encaminhar a contratação de jogadores consagrados e experientes, como os atacantes Gabigol, 28 anos, ex-Flamengo, e Dudu, 32 anos, ex-Palmeiras, e o meia Eduardo, 35 anos, ex-Botafogo, o Cruzeiro mira suas atenções para um jogador jovem, com futuro promissor. O anúncio da chegada dos medalhões deverá ser feito em 2 de janeiro, data de aniversário de 104 anos da Raposa. Outro nome já acertado para a próxima temporada é o do volante Christian, de 23 anos, que estava no Athletico-PR.

Natural de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Rodriguinho foi revelado pelo América e subiu para a equipe profissional em 2022, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano, em que o Coelho foi eliminado na semifinal pelo Santos. Antes, no entanto, o meia tentou a sorte na Toca da Raposa, mas foi dispensado do Sub-17 do Cruzeiro.

Canhoto, Rodriguinho disputou 65 jogos com a camisa do América, com sete gols e sete assistências. Somente neste ano, foram 25 partidas, com quatro gols e quatro assistências.

Será o segundo Rodriguinho que chega ao Cruzeiro após passar pelo América

Coincidentemente, caso a contratação se concretize, esse será o segundo jogador com o nome de Rodriguinho a chegar ao Cruzeiro depois de passar pelo América. Em 2019, a Raposa contratou o meia Rodriguinho que se destacou no Corinthians e que tinha jogado pelo Coelho nos anos 2011 a 2013. Ele encerrou carreira no ano passado no Cuiabá.