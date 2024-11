Treinador destaque da Série B encaminha acerto com nova equipe

O Coritiba encaminhou a contratação de Mozart, técnico destaque na Série B que levou o Mirassol ao acesso à elite do futebol brasileiro. Segundo informações do "GE", as partes já chegaram a um acordo, e faltam apenas detalhes para o treinador ser anunciado.

A diretoria do Coritiba aguardou o desfecho da Série B do Campeonato Brasileiro para abrir negociações com o novo comandante. Ainda de acordo com o "GE", o primeiro contato oficial do Coxa foi feito nesta segunda-feira (25), com uma proposta de contrato de um ano para Mozart.

Aos 45 anos, o curitibano Mozart foi campeão paranaense com o Coritiba em 99. Ele foi formado na base do clube como jogador e trabalhou como auxiliar técnico no Coxa antes de assumir o time de forma interina em apenas um jogo.

Quem sobe para a Série A ano que vem?

O Santos passou por poucas dificuldades, mas garantiu o acesso com duas rodadas de antecedência e o título na penúltima rodada. Retorna à elite do futebol brasileiro, mas com algumas escoriações: demitiu o técnico Fábio Carille após a desgastante campanha, embora de sucesso. Se despediu com derrota.

O mais novo estreante na elite do futebol brasileiro é o Mirassol, que venceu a Chapecoense por 1 a 0 em casa, no Estádio Campos Maia. Iury Castilho fez o único gol do jogo. O resultado deixou a equipe auriverde na segunda posição, com 67 pontos, um a menos que o campeão Santos.

Quem brilhou e colocou de volta o Sport na elite foi o atacante Lucas Lima, ex-Santos, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre seu ex-clube, na Ilha do Retiro, no Recife. O Leão retorna ao principal campeonato brasileiro depois de três anos na Segundona - foi rebaixado em 2021.

Outro nordestino que está de volta é o Ceará, que mesmo empatando sem gols com o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas, garantiu o acesso. Graças ao Goiás, que derrotou o Novorizontino por 1 a 0, no Heilé Pinheiro, em Goiânia, gol de Paulo Baya. Com isso, o Vozão termina na quarta posição, com 64 pontos, mesma pontuação da equipe de Novo Horizonte, mas com uma vitória a mais (19 a 18). Desde 2022, quando foi rebaixado, que não disputa a Série A.

