Mercado da bola: Cruzeiro tem acordo com atacante Bolasie

O Cruzeiro encaminhou a contratação de mais um atacante para a temporada 2025: o congolês Yannick Bolasie, de 35 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Criciúma. O contrato com o clube catarinense vence no fim do mês, e ele anunciou que estava livre no mercado e com a intenção de continuar no futebol brasileiro. O acerto com o Cruzeiro será por uma temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio.

A contratação de Bolasie tem a aprovação do técnico Fernando Diniz, principalmente, por causa da imposição física do atacante, um característica ausente no atual grupo de jogadores. A chegada do congolês é mais uma indicação de que Gabriel Verón não deve continuar na Toca da Raposa. A pedido do Porto para a liberação do ex-palmeirense é considerada alta pelo Cruzeiro: cerca de R$ 60 milhões.

Bolasie fez o gol da vitória do Criciúma sobre o Cruzeiro, no turno do Brasileiro

Nascido em Lyon, na França, Bolasie tem nacionalidades inglesa e congolesa. O atacante atuou a maior parte da carreira no futebol inglês, com destaque pelo Cristal Palace, Bristol, Everton e Aston Villa. Também jogou no Anderlecht, da Bélgica, e no Sporting, de Portugal.

Congolês Bolasie tem longa experiência no futebol inglês (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Bolasie chegou ao Criciúma este ano, disputou 36 jogos, marcou oito gols e fez quatro assistências. Foi dele o gol na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, logo no início do segundo tempo, em 3 de julho, pelo turno do Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

Outros clubes brasileiros também estavam interessados na contratação de Bolasie. Grêmio e Fluminense procuraram informações sobre o atacante, após o anúncio de que não continuaria no Criciúma, rebaixado para a Série B do Brasileiro.