Athletico-PR anuncia ex-Flamengo e Vasco como novo técnico

Na busca de um novo treinador após a saída de Lucho González e o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Athletico-PR anunciou, na manhã desta terça-feira (17), Maurício Barbieri como o técnico para 2025. O profissional inicia no dia 26 de dezembro a preparação do Furacão, que tem como principal objetivo no próximo ano o retorno à elite do futebol brasileiro.

O técnico, que tem passagens por América Mineiro, Flamengo, RB Bragantino e Vasco, chega para substituir Lucho. Além dele, auxiliar técnico Maldonado, ex-volante de São Paulo e Cruzeiro, também chega para integrar a comissão técnica do Athletico, visto que o clube visa a reestruturação do Departamento de Futebol para 2025.

Nas últimas semanas, a diretoria havia feito sondagens sobre as situações dos treinadores Thiago Carpini, do Vitória, e Pedro Caixinha, ex-Bragantino, mas recebeu negativas nos dois casos.

Carpini renovou recentemente o contrato com o Vitória após terminar o Brasileirão em 11º, conquistando uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Caixinha, no entanto, está sem clube desde que deixou o Bragantino, no fim de outubro, mas tem mercado entre clubes da Série A.

Barbieri teve seu último trabalho no Juárez, do México, de onde foi dispensado no fim de outubro. No lugar dele, o time mexicano contratou Martín Varini, que estava no Furacão. Antes de fechar com o novo técnico, o Athletico esteve perto de contratar Andrey Lopes, o Cebola.

Ficha de Maurício Barbieri

Nome completo: Maurício Nogueira Barbieri

Data de nascimento: 30/9/1981 (43 anos)

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Clubes: Audax Rio, Red Bull Brasil, Guarani (SP), Desportivo Brasil (SP), Flamengo, Goiás, América-MG, CSA, Red Bull Bragantino, Vasco, Juaréz e Athletico-PR.