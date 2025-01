Mercado da bola: Cruzeiro anuncia Fabrício Bruno; veja as movimentações deste sábado (11)

O Cruzeiro anunciou, na noite deste sábado (11), a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo. O defensor, que custou 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), assinou com a Raposa até o fim de 2028. Veja outras movimentações do mercado de transferências!

Outro zagueiro que estava no radar do Cruzeiro foi Valentín Gómez. Mas, por conta de valores e porcentagem dos direitos do jogador, o Cabuloso, que fez proposta na casa dos 10 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) por 90%, comunicou a sua desistência pelo negócio.

No Rio de Janeiro, Mauricio Lemos, uruguaio que estava no Atlético-MG, chegou ao Vasco para realizar exames médicos e assinar com o Cruz-Maltino por três temporadas. O Galo, aliás, também terá que lidar com outra perda. Afinal, o Boca Juniors confirmou a chegada de Rodrigo Battaglia. O Clube mineiro receberá R$ 6,08 milhões.

Vasco está perto de anunciar a contratação de Mauricio Lemos (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Mais informações sobre o mercado da bola

Já pelo lado do Botafogo, o goleiro Lucas Barreto deixou o Glorioso para jogar pelo Atlético-GO. O jogador de 22 anos já está em Goiânia para assinar com o Dragão.

Ainda sobre o clube de General Severiano, Tiquinho Soares, que fez parte das conquistas da Libertadores e do Brasileirão, foi ao CT Rei Pelé neste sábado. Após realizar exames médicos, ele vai assinar contrato de dois anos com o Peixe. Ele chega ao Alvinegro Praiano como parte da negociação do zagueiro Jair, vendido ao clube carioca por 12 milhões de euros (R$ 74,9 milhões na cotação atual).

Além disso, o Santos confirmou as contratações dos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo.

Já na capital paulista, o presidente do São Paulo, Julio Casares, anunciou a contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz, que chega por empréstimo até o fim do ano.