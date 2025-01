Nenhum time da Série A vence no sábado de estreia dos estaduais; veja resultados

A bola voltou a rolar no futebol brasileiro com a estreia de alguns estaduais após as férias com o fim do calendário nacional em dezembro de 2024. Neste sábado (11), Botafogo, Vasco, Athletico-PR e Sport entraram em campo em um dia marcado por zebras no Rio de Janeiro.

A grande surpresa do dia ficou por conta do Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Embora tenha jogado sem seus principais nomes, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 1 para o estreante Maricá, na 1ª rodada da Taça Guanabara, em casa. Apesar disso, o Glorioso tem ainda 10 rodadas para se inserir no G-4 e buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca.

Embora não tenha sido derrotado, o Vasco também tropeçou na estreia do estadual do Rio de Janeiro ao empatar em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário. O Cruz-Maltino abriu o placar, mas deixou os três pontos escapar pelas mãos na segunda etapa.

Rebaixado para a Série B, o Athletico-PR entrou em campo pressionado, mas venceu o Paraná de virada por 2 a 1, no início do Campeonato Paranaense. Com isso, o Furacão ocupa a liderança do estadual ao lado do Azuriz, que venceu o Rio Branco por 2 a 1. Durante a partida, Petraglia foi vaiado pelo público presente na Ligga Arena.

Em mais uma zebra pelos estaduais do Brasil, o Sport foi surpreendido e empatou com o Afogados por 1 a 1 na estreia do Campeonato Pernambucano. Com isso, nenhum clube da Série A venceu no sábado (11).

Sport tropeçou diante do Afogados na estreia do Campeonato Pernambucano (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

Resultados dos estaduais - 11/01

Campeonato Alagoano

CRB 3 x 0 Igaci (Vitória por W.O.)

Penedense 1 x 0 Murici

Campeonato Baiano

Vitória 0 x 0 Barcelona de Ilhéus

Atlético-BA 2 x 2 Colo Colo-BA

Porto-BA x Jacobina

Campeonato Carioca

Botafogo 1 x 2 Maricá

Nova Iguaçu 1 x 1 Vasco

Bangu x Portuguesa

Campeonato Catarinense

Joinville 0 x 0 Figueirense

Campeonato Maranhense

Imperatriz 0 x 0 Sampaio Corrêa

Campeonato Mato-Grossense

Nova Mutum 1 x 0 Academia

União Rondonópolis x Mixto-MT

Luverdense x Primavera-MT

Campeonato Paraibano

Serra Branca 1 x 0 Campinense

Campeonato Paranaense

Athletico-PR 2 x 1 Paraná

Rio Branco-PR 1 x 2 Azuriz

Campeonato Pernambucano

Decisão 1 x 1 Santa Cruz

Náutico 1 x 1 Petrolina

Afogados 1 x 1 Sport

Campeonato Piauiense

Atlético-PR 2 x 1 River-PI

4 de Julho 1 x 2 Piauí

Campeonato Potiguar

Santa Cruz de Natal 0 x 2 Potiguar de Mossoró

América-RN 5 x 0 Baraúnas

Campeonato Sergipano

Dorense 0 x 2 Falcon

Sergipe 1 x 1 Barra-SE

Lagarto 2 x 1 América de Propriá

Itabaiana x Carmópolis

*Em atualização