Botafogo faz proposta por Luis Guilherme, do West Ham

O Botafogo apresentou proposta para contratar o atacante Luis Guilherme, do West Ham, da Inglaterra. O valor oferecido pelo jovem de 19 anos revelado pelo Palmeiras foi de cerca de 20 milhões de euros (R$ 131 milhões), contando metas.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo acerta contratação de joia do futebol colombiano

As informações iniciais são do jornal "O Globo" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!. Luis Guilherme, no entanto, ainda não está convencido de um retorno ao futebol brasileiro e mira mais minutos pela equipe inglesa na próxima temporada europeia.

O atacante se encaixa no perfil desejado da SAF para aumentar no nível do elenco: atacante de velocidade, habilidade e pelo lado direito do gramado. Jovem, ainda tem potencial de revenda para o mercado de primeira prateleira do velho continente.

continua após a publicidade

O Glorioso trata a negociação com cautela e vê dificuldade. Luis Guilherme foi alvo do clube no início do ano, mas os valores foram considerados elevados para o contexto da contratação. Agora, a avaliação é diferente.

A janela de transferências do segundo semestre abre nesta quinta-feira (10). O Botafogo, além de um atacante, também mira a chegada de um zagueiro após a saída de Jair Cunha para o Nottingham Forest e perder Bastos por lesão.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo se destaca por estatística contra o PSG, finalista do Mundial

Números de Luis Guilherme

Luis Guilherme foi revelado pelo Palmeiras em 2023 e, logo na temporada seguinte, deixou o clube rumo ao West Ham. Pelo Alviverde, o atacante somou 45 jogos, com um gol e uma assistência, e participou da campanha do título brasileiro de 2023. Na primeira temporada do jovem na Inglaterra, contudo, não se firmou entre os principais jogadores dos Hammers e entrou em campo apenas 13 vezes, sem contribuir diretamente com gols.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo