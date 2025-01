Atlético-GO acerta a contratação de jogador do Botafogo

O Atlético-GO, que disputará a Série B nesta temporada, acertou a contratação do goleiro Lucas Barreto, do Botafogo. O jogador de 22 anos já está em Goiânia para assinar com o Dragão. A informação é do "GE".

Lucas já foi ao centro de treinamento rubro-negro, conheceu as instalações do clube e realizou alguns exames. Na segunda-feira, ele fará outros testes médicos e, posteriormente, assinará em definitivo com o Atlético-GO.

O goleiro, com passagem pela base do Flamengo, chegou ao Botafogo no início de 2021. Sem espaço no Glorioso, ele foi emprestado ao Santo André em 2023.

Durante o seu período no clube de General Severiano, Lucas Barreto não chegou a entrar em campo no time profissional. Ele foi relacionado para cinco partidas no ano passado.

Lucas Barreto durante sua passagem pelo Botafogo (Foto: Fábio de Paula/Botafogo)

Sem espaço no elenco alvinegro, ele ficou livre no mercado na virada do ano, quando encerrou o seu contrato com o Botafogo.

Outro jogador podem deixar o Botafogo

Após 11 saídas confirmadas, as propostas e sondagens não param de chegar para peças importantes da equipe, como o atacante Júnior Santos. A informação foi primeiramente divulgada pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Destaque na campanha da Libertadores na última temporada, o jogador recebeu sondagens de grandes clubes brasileiros. Além do Palmeiras, que fez uma consulta pelo camisa 11 antes mesmo da virada do ano, agora o Atlético-MG desponta como mais um interessado.