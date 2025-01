O zagueiro uruguaio Mauricio Lemos chegou ao Rio no fim da manhã deste sábado (11) para assinar contrato com o Vasco. O defensor, que estava no Atlético-MG, era sonho antigo da direção e declarou logo no desembarque que também tinha o desejo de defender o cruz-maltino.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

— Quem conhece o futebol sabe a história do Vasco. Quando eu escutei o nome Vasco, a primeira coisa que passou pela minha cabeça era de vir para cá, mas naquele momento eu estava no Atlético-MG. Não podia sair a metade da temporada — afirmou o zagueiro na chegada ao Aeroporto do Galeão.

Mauricio Lemos rescindiu contrato com o Atlético-MG na sexta-feira (10), e acertou a transferência para o Vasco sem custos. Ele irá assinar contrato por três temporadas. Grêmio e Peñarol também disputavam o defensor.

continua após a publicidade

Mauricio Lemos é o terceiro zagueiro contratado pelo Vasco

Trata-se do terceiro zagueiro contratado pelo clube carioca para a temporada 2025. Antes, o Vasco já havia acertado com Lucas Oliveira e Lucas Freitas, que ainda não foi anunciado oficialmente. No caso do uruguaio, a contratação é em definitivo

Além dos jogadores de defesa, o Vasco já anunciou o goleiro Daniel Fuzato e o meia Tchê Tchê. O clube agora concentra esforços na busca por um novo atacante.

continua após a publicidade

Mauricio Lemos, de 29 anos, estava no Atlético-MG desde 2023. Ele começou a carreira no Defensor Sporting, do Uruguai, e se transferiu em 2015 para o futebol europeu, onde atuou por sete temporadas. Antes de chegar ao clube mineiro, atuou por Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (ITA), Fenerbahçe (TUR) e Beerschot (BEL). Pelo Atlético-MG, o uruguaio disputou 57 partidas e marcou três gols.