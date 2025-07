Ceará derrota Sport nos pênaltis e avança na Copa do Nordeste

O Ceará derrotou o Sport nos pênaltis (4 a 2) na noite desta quarta-feira (9), na Ilha do Retiro (PE), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. No tempo normal, os clubes empataram em 0 a 0. Durante as penalidades, o goleiro Bruno Ferreira fez uma defesa.

Com o resultado, o Vovô conseguiu a classificação para as semifinais da competição regional. O adversário será o Bahia, que eliminou o Fortaleza nesta mesma noite ao triunfar por 2 a 1.

Ceará avança nos pênaltis após 0 a 0

Após a pausa para o Mundial de Clubes, a Copa do Nordeste retornou com as quartas de final. Em uma noite chuvosa, Daniel Paulista estreou na sua terceira passagem como técnico do Sport. Aproveitando o mando de campo, os pernambucanos iniciaram o jogo pressionando os cearenses.

O Sport criou boa chance com Barletta, que aproveitou rebote em escanteio e exigiu defesa de Bruno Ferreira. O Ceará chegou a balançar as redes com Pedro Henrique, mas o gol foi anulado por impedimento no lance.

Na reta final do 1º tempo, os mandantes criaram a melhor chance da partida até então. Gonçalo Paciência recebeu cruzamento de Sérgio Oliveira, acertou cabeceio e viu Bruno Ferreira fazer grande intervenção. Com isso, o placar permaneceu zerado.

Partida entre Sport e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)

Depois do intervalo, o Ceará começou a atacar com mais intensidade. Galeano mandou cabeceio para fora e Pedro Henrique, com liberdade, bateu colocado por cima do gol. Na sequência, Galeano chutou com desvio e a bola passou ao lado da meta pernambucana.

O Sport respondeu em chute de Barletta, que foi defendido pelo goleiro do Vovô. Depois, o time da casa tentou finalizar na entrada da área, mas a defesa do Ceará bloqueou. O ritmo começou a diminuir nos minutos finais da partida.

Nos últimos instantes, o Sport teve chance em cobrança de falta, mas a defesa alvinegra afastou. Na sobra, Bruno Ferreira saiu e ficou com a bola no cruzamento. Dessa forma, a decisão da vaga na semifinal foi para os pênaltis.

Vaga alvinegra nos pênaltis

Nas cobranças dos mandantes, Atencio e Rafael Thyere marcaram. Rivera viu Bruno Ferreira defender, enquanto que Lucas Lima chutou por cima da meta. Pelo lado alvinegro, Pedro Raul, Fernando Sobral, Lourenço e Matheus Bahia converteram para selar a classificação. Matheus Araújo viu Caíque França defender.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 0 (2) X (4) 0 CEARÁ

COPA DO NORDESTE - QUARTAS DE FINAL (JOGO ÚNICO)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 09/07/2025 - 21h30

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Igor Cariús (SPO); Pedro Raul, Fabiano Souza, Fernando Sobral, Richardson (CEA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

🚩 Assistentes: Luís Filipe Goncalves (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🏁 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Ribeiro (RN)

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira (Atencio); Lucas Lima, Gonçalo Paciência (Carlos Alberto) e Barletta (Romarinho).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Richardson), Fernando Sobral e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho).