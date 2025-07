Em clássico tricolor dramático na noite desta quarta-feira (9), o Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelas quartas da Copa do Nordeste, e garantiu a classificação para a semifinal pelo segundo ano seguido. O time baiano abriu 2 a 0 no primeiro tempo com Willian José e Caio Alexandre e estava com o jogo controlado, mas a equipe comandada por Vojvoda reagiu com Matheus Pereira e deixou o placar indefinido até o último minuto do confronto.

No fim, foi o elenco do Bahia que comemorou a classificação. A equipe agora enfrenta o Ceará, que bateu o Sport nos pênaltis em plena Ilha do Retiro.

Bahia cresce no primeiro tempo e sai em vantagem

Logo no primeiro toque na bola, o Fortaleza mostrou qual seria sua postura no início do primeiro tempo. O time de Vojvoda deu um chutão e entregou a bola para o Bahia, movimento que foi muito utilizado na última temporada europeia para entender a postura adversária na saída de bola. Foi assim que o Laion compreendeu a estratégia do Tricolor baiano no campo defensivo e tentou sufocar o time de Rogério Ceni com pressão alta.

A primeira boa chance, no entanto, veio em triangulação do Bahia pela direita, mas Ademir estava impedido ao receber lindo passe de Everton Ribeiro na área, aos seis minutos. Em seguida, o Fortaleza se aproveitou da estratégia de ir para cima e criou chance clara depois de falha do lateral Gilberto, que se recuperou e salvou chute de Marinho quase em cima da linha.

Gilberto em ação de ataque contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia, porém, conseguiu sair do ferrolho e se soltou mais na partida, com chegadas principalmente pelos lados. Em um dos cruzamentos, a defesa do Fortaleza afastou, mas Juba pegou a sobra na entrada da área e acertou chute venenoso na trave, aos 17 minutos. A equipe de Rogério Ceni voltou a ter uma nova chance cristalina aos 30 minutos, quando David Duarte aproveitou cruzamento certeiro de Juba e cabeceou forte, à meia-altura, para exigir um verdadeiro milagre de João Ricardo debaixo das traves.

Aos 35 da etapa inicial, o Bahia foi premiado pela melhora no jogo e teve um pênalti marcado a seu favor por falta de Martínez em Gilberto dentro da área. O árbitro Antônio Dib confirmou a infração no VAR e abriu caminhos para Willian José marcar em cobrança firme, à direita de João Ricardo. Depois do gol, o Bahia viu o Fortaleza criar grande chance com Marinho e Brítez em contra-ataque, mas suportou a tentativa de pressão do time cearense e ainda ampliou com Caio Alexandre, que chutou de fora da área aos 51 minutos e contou com falha de João Ricardo para garantir o 2 a 0 antes do intervalo.

Caio Alexandre comemora gol contra o Fortaleza (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Fortaleza reage e deixa jogo dramático

O Fortaleza começou o segundo tempo em cima do Bahia e criou boa chance em finalização de Marinho aos cinco minutos, mas o camisa 11 estava em posição irregular. Aos nove, Gilberto aproveitou cruzamento para criar a primeira boa chance do Tricolor baiano nos 45 minutos finais. O lateral cabeceou na segunda trave, mas a bola parou nos braços de Gustavo Mancha, que estava de costas. A arbitragem marcou pênalti, mas voltou atrás depois de revisão no VAR.

O jogo que parecia tranquilo para o Bahia ganhou contornos de drama aos 23 minutos, quando Matheus Pereira aproveitou bate-rebate na entrada da área e chutou colocado sem chances para Marcos Felipe. À esta altura, Rogério Ceni já havia mexido bastante no time e viu o Tricolor baiano se encolher diante do ímpeto do Fortaleza, que ganhou ânimo com o gol e foi para cima.

Aos 33 minutos, Marinho cobrou falta perigosa e exigiu grande defesa de Marcos Felipe na gaveta. O Fortaleza passou a pressionar, principalmente em cruzamentos, mas não conseguiu furar o bloqueio do Bahia, que comemorou a classificação depois do apito final.

Próximos jogos

O Bahia volta a jogar às 21h30 deste sábado (horário de Brasília) contra o Atlético-MG, pela 13ª rodada do Brasileirão, novamente na Arena Fonte Nova.

Já o Fortaleza tem clássico contra o Ceará marcado para as 20h30 deste domingo (horário de Brasília), no Castelão, pela Série A.

✅ Ficha técnica

BAHIA 2 X 1 FORTALEZA

QUARTAS DE FINAL - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Willian José, 39'/1ºT, Caio Alexandre, 51'/1ºT (Bahia); Matheus Pereira, 23'/2ºT (Fortaleza)

🟨 Cartões amarelos: Ramos Mingo, Caio Alexandre (Bahia); Gustavo Mancha, Marinho, Brítez, Matheus Pereira, Diogo Barbosa e Tinga (Fortaleza);

🟥 Cartões vermelhos: Diogo Barbosa (Fortaleza);

🧑‍🤝‍🧑 Público total: 31.271;

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 31.060;

💸 Renda: R$ 981.492,00.

⚽ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Lucho Rodríguez) e Willian José (Tiago).

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Breno Lopes), Matheus Pereira (Rodrigo), Pochettino e Martínez (Calebe); Marinho (Yago Pikachu) e Lucero (Deyverson).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI);

🚩 Assistentes: Márcio Iglesias Araújo e Mauro Cezar Evangelista (PI);

🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).