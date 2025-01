O Cruzeiro desistiu da contratação de Valentin Gómez, zagueiro do Vélez Sarsfield. O Cabuloso tinha acordo avançado pelo zagueiro de 21 anos, mas postura do clube argentino fez com que os mineiros recuassem na negociação. As informações são do portal "Ge".

O Vélez teria alterado as condições do negócio em quatro oportunidades, mesmo com o acerto pela compra na casa dos 10 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) e contrato até 2028 com o atleta. Os argentinos solicitaram mudanças no pagamento, além de quererem o valor líquido, fora os impostos jpa abatidos.

O Cruzeiro, por sua vez, aguardava os Fortineros finalizarem os trâmites internos para trocas de documentos e exames médicos. Contudo, a vontade do Vélez de alterar os números do acordo não agradou à cúpula cruzeirense, que recuou.

Cruzeiro chega a acordo por Fabrício Bruno

Outro motivo que ajuda a explicar a desistência do Cruzeiro por Valentin Gómez é o acordo com o Flamengo para a contratação de Fabrício Bruno, concretizado nesta quarta-feira (8). Raposa pagará sete milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) à vista ao Rubro-Negro pelo zagueiro de 28 anos.

