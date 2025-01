Mercado da bola: Santos anuncia dupla de reforços para a temporada

O Santos iniciou o final de semana com movimentação no mercado da bola, anunciando neste sábado, 11, seus primeiros reforços para a temporada 2025. Os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo são as novas peças do elenco santista e já estão integrados aos treinos da equipe no CT Rei Pelé, prontos para contribuir nas competições do clube.

Luisão, de 21 anos, chega ao Santos após se destacar pelo Novorizontino. O jovem assinou contrato até 31 de dezembro de 2028. Natural de Taboão da Serra (SP), Luisão começou sua carreira no sub-13 do São Paulo, passando pelas categorias de base do Osasco Audax e Catanduvense antes de ingressar no Novorizontino em 2021.



Sua estreia profissional aconteceu em 2023, e ele rapidamente se tornou um dos principais jogadores do time. Na Série B de 2024, disputou 49 jogos, sendo 45 como titular, e marcou três gols, consolidando-se como um dos talentos emergentes da competição.

Luisão, novo zagueiro do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Já Zé Ivaldo, de 27 anos, chega por empréstimo do Cruzeiro, com contrato válido até o final da temporada e opção de compra. O zagueiro, natural de Maceió (AL), começou sua trajetória no CRB e brilhou no Athletico-PR, onde foi tetracampeão paranaense e bicampeão da Conmebol Sul-Americana. Em 2024, pelo Cruzeiro, disputou 83 partidas, anotando cinco gols e três assistências.

Sob o comando do técnico Pedro Caixinha, os dois reforços estarão à disposição para o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão. O Santos estreia no Paulistão nesta quinta-feira, às 21h30, enfrentando o Mirassol na Vila Viva Sorte.