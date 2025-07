O Bahia passou sufoco na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, mas venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite desta quarta (9) e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Nordeste. Os gols de Caio Alexandre e Willian José deram a vitória ao Tricolor baiano e coroaram o que Jean Lucas classificou como boa atuação da equipe depois de um mês longe dos gramados.

Em entrevista depois do apito final, o meia destacou o comportamento da equipe mesmo em um momento de retomada na temporada.

— Acho que nos preparamos muito bem nesses 10 dias, treinamos com intensidade e em dois turnos para chegar preparados para esse jogo. Sabíamos que ia ser difícil porque ficamos um mês parado, mas creio que a gente se comportou bem. Quando era para atacar conseguimos fazer nossos gols e nos seguramos bem atrás. Só agradecer a Deus e ao grupo, assim que vamos conquistando as coisas ao longo da temporada — apontou Jean Lucas em entrevista ao canal Premiere depois do jogo entre Bahia e Fortaleza.

Próximos passos do Bahia

Marinho e Jean Lucas em ação na partida entre Bahia e Fortaleza na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O Bahia vai enfrentar o Ceará nas semifinais da Copa do Nordeste, jogo ainda sem data e horário definidos. O Vozão bateu o Sport nos pênaltis, em plena Ilha do Retiro, também na noite desta quarta. O vencedor desse confronto disputa a final contra Confiança ou CSA.

Mas antes, o Bahia volta a jogar pelo Brasileirão. Às 21h deste sábado (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Atlético-MG, também na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 13ª rodada.

