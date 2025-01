Mercado da bola: Tiquinho Soares chega a Santos para assinar com o Peixe

O atacante Tiquinho Soares, de 33 anos, chegou ao CT Rei Pelé no início da noite deste sábado, 11, para realizar exames médicos. O jogador, que estava no Botafogo, vai assinar contrato de dois anos com o Santos. Tiquinho chega ao Alvinegro Praiano como parte da negociação do zagueiro Jair, vendido ao clube carioca por 12 milhões de euros (R$ 74,9 milhões na cotação atual).

— Estou feliz de assinar com esse gigante brasileiro. Agora é fazer os exames e assinar o contrato — afirmou o atacante em entrevista ao canal “De Olho no Peixe”.

Tiquinho chega para ser o grande nome do Peixe neste primeiro semestre. Campeão Brasileiro e da Libertadores do ano passado com o Botafogo, o jogador perdeu espaço na equipe carioca após a contratação de Igor Jesus.

— É um sonho para todo jogador estar pisando onde o Rei pisou, vestir a camisa do Rei. É uma coisa única, espero que dê tudo certo e que o “Homem” lá de cima esteja olhando para nós.

A chegada de Tiquinho Soares reforça o ataque santista. Atualmente o Peixe conta com nomes como Wendel Silva, Luca Meirelles, Yusupha Njie e Julio Furch para a posição de centroavante. Furch, no entanto, não faz parte dos planos da comissão técnica comandada por Pedro Caixinha para 2025.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16, às 21h30, contra o Mirassol, na Vila Viva Sorte. Mas Tiquinho não quis cravar que estará em campo.

— Vim de férias, passei muito tempo sem jogar também. Vamos começar a treinar que é o mais importante — analisou o jogador.

Além de Tiquinho, o Santos oficializou neste sábado a contratação dos zagueiros Zé Ivaldo e Luisão. O clube também tem negociações avançadas com o meia Thaciano e está próximo de fechar com o atacante Álvaro Barreal, enquanto outras contratações estão sendo planejadas para fortalecer o elenco.

Com grandes expectativas, o Santos busca se preparar para competições importantes em 2025, como o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileirão.