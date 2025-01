Técnico do Botafogo vê aspectos positivos em derrota para o Maricá

Técnico do Botafogo no início do Campeonato Carioca, Carlos Leiria viu aspectos positivos na derrota para o Maricá. Em coletiva, o comandante do Alvinegro lamentou o resultado, mas justificou seu ponto de vista em relação ao confronto.

continua após a publicidade

- O Botafogo teve uma capacidade de buscar o resultado a todo momento. Seguiu tudo o que foi proposto dentro da partida. Sentimos o início do jogo e sofremos um gol muito cedo. Depois equilibramos, conseguimos manter uma organização. O adversário teve um atleta expulso, o que fez com que a tivesse algumas mudanças em termos de posicionamento. Cabe ressaltar que os jogadores cumpriram bem. Criamos um bom volume de ações no campo ofensivo. As trocas acrescentaram ainda mais volume ofensivo. Vejo alguns aspectos positivos na medida em que os jogadores buscaram a todo momento. Não foi o resultado que gostaríamos, mas a atitude e a maneira como eles se doaram em campo consigo ver que a gente cresça.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Um dos atletas mais aguardados para o início de estadual no Botafogo é Jeffinho, que foi comprado em definitivo junto ao Lyon. O atacante se recupera de lesão e não esteve à disposição na estreia, mas já possui planejamento para regressar ao time.

continua após a publicidade

- O Jeffinho voltou a treinar no dia 6 e está passando por um período de recondicionamento físico. Talvez ele esteja disponível para a próxima rodada, mas com uma minutagem reduzida. Muito provavelmente ele já esteja à disposição (do Botafogo) para a 3ª rodada.

Na terça-feira (14), o Botafogo volta a campo para enfrentar a Portuguesa, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro busca uma vitória para se recuperar na classificação e se aproximar do G-4 em busca de uma classificação às semifinais do torneio.

continua após a publicidade